COP31'de Maarif İklim Ideathonu'nda 1027 takım mücadele etti - Son Dakika
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COP31'de Maarif İklim Ideathonu'nda 1027 takım mücadele etti

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COP31\'de Maarif İklim Ideathonu\'nda 1027 takım mücadele etti
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COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen Maarif İklim Ideathonu'nda 1027 takım yarıştı; 10 takım finale kaldı. Ödül töreninde Bakan Murat Kurum ile Bakan Yusuf Tekin, finale kalan öğrencilere ödüllerini verdi.

ANTALYA'da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştirilen Maarif İklim Ideathonu'na 1027 takım katıldı, 10 takım finale kaldı. Ödül törenine bakanlar Murat Kurum ve Yusuf Tekin katıldı.

COP31 kapsamında 'Maarif İklim Ideathonu ve COP31 Uluslararası Öğrenci Münazarası Ödül Töreni' düzenlendi. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Antalya Valisi Hulusi Şahin, bakanların eşleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir geleceğe yönelik projelerin geliştirildiği yarışmada finale kalan öğrenciler çalışmalarını tanıttı. Bakan Kurum, iklim meselesinin gerçek kahramanlarının gençler olduğunu vurgularken, Bakan Tekin ise Türkiye'deki öğrencilerin çevre bilincinde OECD ortalamasının 14 puan üzerinde olduğunu açıkladı.

'DOĞANIN SAYFALARI SOLUYOR'

Bakan Murat Kurum, Antalya'da Türkiye İklim Okulu'nun kapılarını açmasının anlamlı bir başlangıç olduğunu belirterek, öğrencilerin ve öğretmenlerin çevre konusundaki heyecanından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İklim değişikliğinin insanlığın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri olduğunu anlatan Kurum, "Hepimiz çocukluğumuzdan bir ağacın gölgesini, toprağın yağmurdan sonraki kokusunu ve bir derenin sesini hatırlarız. Çünkü doğa insanın kitabıdır. Bize sabrı, ölçüyü, yenilenmeyi ve birlikte yaşamanın inceliğini öğretir. Fakat bugün bu kadim kitabın bazı sayfaları maalesef soluyor. İklim değişiyor. Sularımız, ormanlarımız, şehirlerimiz ve hayatlarımız bu değişimden olumsuz etkileniyor" dedi.

Türkiye İklim Okulu'nun yalnızca COP31 kapsamında gerçekleştirilen bir çalışma olmadığını vurgulayan Kurum, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde çevre eğitimine yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

'GERÇEK KAHRAMANLAR'

Türkiye İklim Okulu'nda öğrencilerin iklim değişikliğini öğrenmenin yanı sıra üretim ve tasarım süreçlerine katılacaklarını belirten Kurum, öğretmenlerin deneyimlerini, bilim insanlarının da bilgilerini gençlerle paylaşacağını söyledi. Kurum, öğrencilere seslenerek, "Sevgili gençler, iklim meselesinin gerçek kahramanı sizlersiniz. Çünkü siz dünyayı yalnızca bizden devralmayacak, ona yeni bir yön verecek kişilersiniz. Bizim görevimiz, size nasıl bir dünya bırakacağımızı düşünmek kadar dünyayı emanet edebileceğimiz bilinçli, merhametli ve cesur nesiller yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.

'GEÇİCİ OLMASIN'

COP31 kapsamında açılan Türkiye İklim Okulu'nun konferansla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Kurum, "COP31 kapsamında açtığımız bu okulun konferans sona erdiğinde hatıralarda kalan geçici bir mekan olmasını istemiyoruz. Burada yakılan ışığın ülkemizin bütün okullarına, şehirlerine ve gönüllerine ulaşmasını arzu ediyoruz. Antalya'dan yükselen bu çağrının dünyaya şunu söylemesini diliyoruz; insanlık tabiatla yeniden barışabilir. Yeter ki bilgiyi vicdanla, sözü yine davranışla buluşturabilsin" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise COP31 kapsamında katıldığı uluslararası toplantılarda Türkiye'nin organizasyon başarısına yönelik olumlu değerlendirmelerle karşılaştığını belirtti. Tekin, "Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak son zamanlarda Türkiye'nin yaptığı uluslararası organizasyonları, bu organizasyonlarla ilgili uluslararası camiada dile getirilen övgü cümlelerini duyunca gurur duyuyorum, mutlu oluyorum. Bugün de katıldığım her oturumda, görüştüğüm her misafirimiz organizasyondan memnuniyetini ve Türkiye'ye yakışan bir organizasyon olduğunu ifade etti. O yüzden organizasyonu yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve onun Atom Karınca Bakanı Murat Kurum Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

'OECD'NİN 14 PUAN ÜZERİNDE'

OECD PISA yönetimiyle gerçekleştirdikleri toplantıya değinen Bakan Tekin, Türkiye'deki öğrencilerin çevre bilinci konusundaki başarısını anlattı. Tekin, "PISA'nın 2025 döngüsünde akademik başarıları çok konuştuk ama çevre bilinciyle ilgili konular da test ediliyor. Türkiye 494 puanla OECD ortalamasının, yani çevre bilinci noktasında katılımcı öğrenciler açısından OECD ortalamasının yaklaşık 14 puan üstünde bir çevre bilincine sahip. Bu bizim açımızdan çok önemli" dedi.

'DOĞA BİZE EMANET'

Su kirliliği, su kıtlığı, iklim değişikliği ve çevre felaketlerinin insanlığın karşı karşıya olduğu önemli sorunlar olduğunu belirten Tekin, "Doğa sadece bizim kullanımımıza verilmemiş. Doğa bize bir emanet. Bizden önceki kuşakların bize emanet ettiği, bizden sonraki kuşakların da yararlanmak için sıralarını beklediği ve dolayısıyla itinalı kullanmamız gereken bir emanet. Biz şimdi çocuklarımıza emanete riayet etmeyi, emanete sahip çıkmayı öğretmek zorundayız" diye konuştu.

Çevre ve iklim değişikliği konularının eğitim müfredatında geniş yer bulduğunu belirten Tekin, "Biz de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağına bunu yerleştirdik. 19 ayrı dersin içerisinde bu COP31 gündemindeki konularla ilgili anlatılar var. 19 ayrı ders. Doğru olan, tedbir almak zorunda kalmayacağımız bir dünya inşa etmek. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sürece bu şekilde katkı vermek istedik" ifadelerini kullandı.

1027 TAKIM YARIŞTI

Maarif İklim Ideathonu'na 1027 takım katıldı. İklim değişikliğiyle mücadele, çevre sorunlarının çözümü ve sürdürülebilir geleceğe yönelik özgün projelerin geliştirildiği yarışmada 10 takım finale kaldı. Finale yükselen takımlar arasında İstanbul Atatürk Fen Lisesi, Bursa BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi, Kocaeli Özel Gebze Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi, Ankara Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Uşak Fen Lisesi, Hatay Bilim ve Sanat Merkezi, Ankara Beypazarı Bilim ve Sanat Merkezi, İzmir Atatürk Lisesi, İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi ve Kocaeli Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer aldı.

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Tören, öğrenciler ve protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA
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