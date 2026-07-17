COP31 Toplantısı'nda Çevre Vurgusu

(İSTANBUL) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da COP31 D-8 Uluslararası Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye çevreyi, şehirleri ve iklimi sürdürülebilir kalkınma vizyonunun merkezine alan güçlü bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Afet sonrası yeniden inşa tecrübemizden Sıfır Atık Hareketi'ne, dirençli şehirlerden enerji verimliliğine, döngüsel ekonomiden sürdürülebilir altyapılara ve çevre teknolojilerine kadar pek çok alanda edindiğimiz birikimi COP31 sürecinde tüm taraflarla paylaşmaya hazırız" dedi.

İstanbul'da COP31 D-8 Uluslararası Bakanlar Toplantısı düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum toplantıda yaptığı konuşmada, ülkeler arasında çevre ve iklim alanındaki iş birliğini daha ileriye taşıyacak ortak adımları hep birlikte değerlendireceklerini ifade etti. Kurum, Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlecek olan COP-31 öncesi yapılacak toplantılarla ülkelerin küresel iklim gündemindeki rolü açısından güçlü bir mesaj vereceklerini ifade etti.

İklim değişikliğinin sadece geleceği değil, ekonomik kalkınmayı, şehirleri, gıda güvenliğini, enerji sistemlerini ve toplumların refahını tehdit eden küresel bir sorun olduğunu kaydeden Bakan Kurum, risk iklim değişikliğiyle mücadele konusunda verilen sözlerle, sahadaki uygulama arasında ciddi uyumsuzluklar olduğunu vurguladı.

Bakan Kurum şunları kaydetti:

"Türkiye, çevreyi, şehirleri ve iklimi sürdürülebilir kalkınma vizyonunun merkezine alan güçlü bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Afet sonrası yeniden inşa tecrübemizden Sıfır Atık Hareketi'ne, dirençli şehirlerden enerji verimliliğine, döngüsel ekonomiden sürdürülebilir altyapılara ve çevre teknolojilerine kadar pek çok alanda edindiğimiz birikimi COP31 sürecinde tüm taraflarla paylaşmaya hazırız. Bu anlayış doğrultusunda COP31'i; iklim değişikliğine uyumun hızlandırıldığı, finansman ve teknolojiye erişimin güçlendirildiği, şehirlerin dayanıklılığının artırıldığı ve doğa temelli çözümlerin yaygınlaştırıldığı bir uygulama platformu olarak görüyoruz."

"SIFIR ATIK UYGULAMALARINI VE METAN AZALTIMINI HEDEFLİYORUZ"

COP31 Başkanlığı olarak üç temel ilkeyi benimsedik; diyalog, uzlaşı, aksiyon. Bu anlayışla COP31'i uygulamayı hızlandıran, ortaklıkları güçlendiren ve somut sonuçlar üreten bir süreç olarak tasarladık ve geleceğin COP'u vizyonuyla uluslararası toplumun da değerlendirmesine sunduk. Bu çerçevede eylem gündemimizi, uygulama açığını azaltan ve ülkelerin kendi kalkınma önceliklerini dikkate alan, bütün kesimleri aynı hedef etrafında buluşturan çok paydaşlı bir iş birliği modeli üzerine inşa ettik ve 10 öncelikli çalışma alanı belirledik. Haziran ayında Bonn'da COP31 Eylem Gündemi'ni ve öncelikli girişimlerimizi uluslararası toplumla paylaştık. Bu kapsamda döngüsel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla Sıfır Atık uygulamalarını ve metan azaltımını hedefliyoruz. Yine temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak amacıyla elektrifikasyonu ve enerji verimliliğini; gıda güvenliğini güçlendirmek ve üreticilerimizi iklim risklerine karşı dirençli hale getirmek amacıyla sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak istiyoruz. Üretimde rekabet gücünü artırırken emisyonları azaltmayı hedefleyen yeşil sanayileşmeyi, okyanus ve deniz ekosistemlerini koruyacak mavi ekonomi yaklaşımını, insanlarımız için daha güvenli yaşam alanları oluşturacak iklim dirençli şehirleri önemsiyoruz."

Bakan Kurum, yeni neslin iklim mücadelesine katılımı, toplumların iklim kaynaklı risklere karşı hazırlık olmasını sağlayacacak dirençli sağlık sistemlerini ve sektörler arası iş birliğini önceliklendirdiklerini belirtti. Bakan Kurum, COP31 Başkanlığı olarak başarının yalnızca alınan kararlarla değil, ortaya çıkan sonuçlarla ölçülmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

"HEDEFLERE ULAŞABİLMEK İÇİN GÜÇLÜ UYGULAMA MEKANİZMALARINA İHTİYAÇ VAR"

Bakan Kurum şöyle devam etti:

"2035 yılına kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e yükseltilmesini, küresel atık üretimindeki artış hızının yarı yarıya indirilmesini, binalarda enerji kullanım yoğunluğunun en az yüzde 25 azaltılmasını, üretim ve imalat sektöründe döngüsel malzeme kullanım oranının en az yüzde 15'e çıkarılmasını, tüm çocukların ve gençlerin iklim değişikliği ile iklime dirençli tarım konusunda nitelikli eğitime erişimini ve iklim finansmanının sahaya daha hızlı, daha etkili ve daha kapsayıcı biçimde ulaşmasını destekleyen küresel uygulama hedeflerini ortaya koyduk. Bu hedefler şehirlerimizin daha güvenli, ekonomilerimizin daha rekabetçi, toplumlarımızın daha dirençli ve gelecek nesillerimizin daha güçlü olmasına yönelik ortak bir dönüşüm vizyonunu temsil etmektedir. Bütün bu hedeflere ulaşabilmek için yalnızca vizyona değil, güçlü uygulama mekanizmalarına da ihtiyaç vardır."

COP31 Eylem Gündemi kapsamında geliştirilen en önemli girişimin "İklim Uygulama Köprüsü" olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, gelişmekte olan ülkelerin iklim hedeflerini belirlemiş olmasına rağmen bu hedefleri yatırım yapılabilir projelere dönüştürme ve gerekli finansmana erişme konusunda benzer güçlüklerle karşı karşıya olduğunu kaydetti. İklim Uygulama Köprüsü'nün bu ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirildiğini söyleyen Bakan Kurum, "Girişimle ülkelerin ulusal uyum planlarını uygulanabilir proje portföylerine dönüştürmelerini desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.

D8 Teşkilatı'nın ülkeler arasındaki ekonomik iş birliği, ortak kalkınma vizyonu ve dayanışmayı güçlendiren platform olduğunu ve ticaret, enerji, tarım, teknoloji ve çevre başta olmak üzere birçok alanda ülkeler arasındaki iş birliğine katkı sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Bakan Kurum, bu güçlü iş birliği geçmişini iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında daha ileriye taşımak için bir arada olduklarını kaydetti.

Bakan Kurum, D8 ülkelerinin genç nüfusu, ekonomik potansiyeli ve artan teknoloji kapasitesiyle küresel iklim çözümlerinde önemli bir aktör olduğunu söyledi. Toplantıda iklim değişikliğine uyum, iklim finansmanı, kayıp ve zarar ile adil geçiş başlıklarında ortak önceliklerin ele alınacağını belirten Kurum, D8 ülkeleri arasında geliştirilecek ortak projelerin iş birliğini güçlendireceğini ifade etti. İstanbul Deklarasyonu'nun güçlü bir siyasi irade göstergesi olacağını vurgulayan Kurum, deklarasyonun Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'e önemli katkılar sunacağına inandığını dile getirdi.