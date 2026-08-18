COP31 Gaziantep\'te tanıtıldı: Yeşil dönüşüm rekabet gücü için şart

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, "Yeşil dönüşüm sanayi açısından yalnızca çevresel bir yükümlülük değil, yeni pazarlara erişmenin, finansman imkanlarını geliştirmenin ve uluslararası rekabet gücünü korumanın önemli araçlarından biri haline gelmiştir" dedi.

Demiralp, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Konferans Salonu'nda düzenlenen "COP31 Türkiye Buluşmaları" Gaziantep programındaki konuşmasında, 9-20 Kasım 2026'da Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ve yeşil kalkınma süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

Demiralp, bu sürecin iş dünyası açısından önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yeşil dönüşüm sanayi açısından yalnızca çevresel bir yükümlülük değil, yeni pazarlara erişmenin, finansman imkanlarını geliştirmenin ve uluslararası rekabet gücünü korumanın önemli araçlarından biri haline gelmiştir. Türkiye olarak bu yıl önemli bir uluslararası sorumluluğu üstleniyoruz. COP31 Başkanımız ve Bakanımız Murat Kurum'un ortaya koymuş olduğu yaklaşım doğrultusunda hedefimiz iklim politikalarını somut uygulamalara, yatırımlara ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürmektir. İklim değişikliğiyle mücadele topyekün seferberlik anlayışıyla hareket etmek zorundayız. Bu dünya hepimizin, bu çevre hepimizin, biz COP31 eylem günleri olarak 10 öncelikli eylem alanlarını belirledik. Yeşil sanayileşmede bu gündemin en önemli uygulama alanlarından bir tanesini oluşturuyor."

Demiralp, böylesine büyük bir konferansın güçlü ve diplomatik bir müzakerenin yanı sıra kapsamlı bir operasyon süreci olduğuna değinerek, "Temel hedefimiz Antalya'ya gelecek katılımcılara güvenli ve erişilebilir, sürdürülebilir biçimde işleyen bir konferans sunmayı amaçlıyoruz. Birçok kültürü ve medeniyeti bir arada bulunduran tarihi zenginliklerle dolu günümüz itibariyle devasa bir sanayi ve ticaret ağına sahip olan bu şehir COP31 operasyonları süreçlerinde değerli destekçilerimizden bir tanesi olacaktır." diye konuştu.

"Artık anneler ağlamayacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise bu çevrenin sonraki nesillere güçlü ve sağlıklı bir şekilde bırakılması gerektiğine değindi.

Türkiye'nin şu anda güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini belirten Gül, "Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun yürürlüğe girdi, resmi gazete yayımlandı. Bu 100 yaşını devirmiş, 100 yıllık Cumhuriyetin 50 yılını terör ve silahla, annelerin gözyaşıyla geçirdiği dönemin artık sona ereceği bir sürecin başladığının işaretidir." dedi.

Gül, Türkiye'nin yeni asrında artık terörün sustuğu, demokrasinin güçlendiği, huzurun daha da arttığı bir ülke olma yolunda kararlı bir şekilde yürüdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Artık anneler ağlamayacak, artık silahlar olmayacak, çocuklar kitaplara, kütüphaneye, bilime ve teknolojiye ulaşacak ve Türkiye'de birliğini beraberliğini daha güçlü bir şekilde ortaya koyacak. Biz bir ve beraber oldukça Türkiye dünyaya da bölgeye de barışın iklimini çok daha iyi bir şekilde duyuracak."

Diğer konuşmacılar

Vali Kemal Çeber ise Türkiye'nin önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Önceden bu tip masalarda, masanın köşesinde kendisine yer bulduğunda sevinen bir ülke olmaktan, bugün bu organizasyonları yapan ve dünyanın merkezi olan ülke olma noktasına ulaştık. Bu konuda bize liderlik yapan ve bu liderliğiyle de Türkiye yüzyılı denildiğinde neyi anlatmak istediğini daha iyi anlamamıza gayret etmemiz gereken Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuna teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise iklim krizi için çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "İklim bizi birleştiriyor, çevre bizi güçlendiriyor. Partimiz, yaşam şeklimiz ne olursa olsun ortak gezegenimiz evimiz, yurdumuz. Torunlarımıza bırakacak dünya kalmayacak, bu bir lüks ve tercih değil bu bir zorunluluk. Biz bunu yapmak zorundayız, insani sorumluluğumuz." diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından İklim Değişikliği Başkanı ve COP31 İklim Diplomasisi Başyetkilisi Halil Hasar, COP31 vizyonu, eylem ajansı ve müzakerelerle ilgili sunum yaptı.

COP31 Operasyon Yönetimi Koordinatörü Halil Erdoğan, COP31 operasyon yönetimi ve uygulama süreçlerini, COP31 Green Zone İşbirliği Direktörü Elif Avşar ise COP31 kurumlar arası işbirliği süreçlerini anlattı.