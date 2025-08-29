Sürpriz yapmak isterken annesini adeta bir servetten ediyordu - Son Dakika
Sürpriz yapmak isterken annesini adeta bir servetten ediyordu

Haberin Videosunu İzleyin
Sürpriz yapmak isterken annesini adeta bir servetten ediyordu
29.08.2025 18:04
Sürpriz yapmak isterken annesini adeta bir servetten ediyordu
Adana'da, evdeki eski eşyaları yenileriyle değiştirerek annesine sürpriz yapmak isteyen bir kadın, annesinin eski çekyatın altına sakladığı 500 bin TL değerindeki altınları da fark etmeden çöpe attı. 57 güvenlik kamerasına ait yaklaşık 470 saatlik görüntüyü inceleyen polis ekipleri, çekyatı alan ve bulduğu altınların bir kısmını satan kağıt toplayıcısını yakalayarak gözaltına aldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kazımkarabekir Mahallesi'nde yaşayan Nurgül Beyaz, evdeki eski eşyaları yenileriyle değiştirerek yaylada bulunan 65 yaşındaki annesi Zülfünaz Kızıltaş'a sürpriz yapmak istedi.

SÜRPRİZ YAPMAK İSTERKEN ANNESİNİN SAKLADIĞI ALTINLARI ÇÖPE ATTI

Annesinin 2 bilezik ile 6 cumhuriyet altınını eski çekyatın altına sakladığını bilmeyen Beyaz, 22 Ağustos'ta çekyatı da diğer eşyalarla çöpe attı.

Sürpriz yapmak isterken annesini adeta bir servetten etti

470 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Yayladan döndüğünde sakladığı altınların da çekyatla birlikte çöpe atıldığını anlayan Kızıltaş, polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki 57 güvenlik kamerasına ait 470 saatlik görüntüyü inceledi.

Sürpriz yapmak isterken annesini adeta bir servetten etti

BULUR BULMAZ SATTI

Yapılan çalışmayla, eski eşyaların bir kağıt toplayıcısı tarafından alındığı belirlendi. Ekipler, kimliğini tespit ettikleri kağıt toplayıcısını Yavuzlar Mahallesi'nde yakaladı. Çekyatın demir aksamını ve altınların bir kısmını sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmayla bulunan 6 cumhuriyet altını ve satılan bileziklerin parası olan 283 bin lira Kızıltaş'a teslim edildi.

Çöpe Atılan Altınlar Polisiyle Bulundu

ÇEKYATI ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan, kağıt toplayıcısının çekyatı motosikletiyle taşıdığı anlar bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Altınlarına kavuşmanın sevincini yaşayan Kızıltaş, polise teşekkür etti.

Kaynak: AA/ İHA

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Yüreğir, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Yaşam, Polis, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürpriz yapmak isterken annesini adeta bir servetten ediyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hüseyin Ülgülü:
    KADIN ÇÖPE ATMIŞ ADAM ÇÖPTE BULMUŞ HARCAYACAK TABİKİ 1 0 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    teyze kirli çıkın çıkmış 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
