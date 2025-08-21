Çorlu\'da Bıçaklama Olayı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bir sitede yaşayan 2 çocuk sahibi H.A. isimli kadın ile kocası U.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Site önündeki tartışmada H.A., üzerinde bulunan bıçakla eşi U.A.'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı. U.A., karın bölgesi ve koluna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı U.A., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, H.A.'yı gözaltına alıp, olayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan H.A.'nın eşini bıçakladığı anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
