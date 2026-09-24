Çorlu'da JASAT 3'ü kadın 5 şüpheliyi yakaladı, vazoda 813 uyuşturucu hap bulundu - Son Dakika
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Çorlu'da JASAT 3'ü kadın 5 şüpheliyi yakaladı, vazoda 813 uyuşturucu hap bulundu

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Çorlu\'da JASAT 3\'ü kadın 5 şüpheliyi yakaladı, vazoda 813 uyuşturucu hap bulundu
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Tekirdağ Çorlu'da JASAT, aranan 3'ü kadın 5 şüpheliyi Nusratiye Mahallesi'ndeki evde yakaladı. Evde vazo içine gizlenmiş 813 uyuşturucu hap bulunurken, şüpheliler adliyeye sevk edilip tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranması olan 3'ü kadın 5 şüpheliyi saklandıkları evde yakaladı. Evde 813 uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheliler tutuklandı.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışmasında Nusratiye Mahallesi'nde bir grubun bir evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen jandarma 3'ü kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada vazo içine gizlenmiş 813 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan D.V.'nin, 'yağma ve hırsızlık' suçlarından 28 yıl, M.C.D.'nin 7 yıl 2 ay, M.V.'nin 6 yıl 8 ay, N.E.'nin, 'yağma' suçundan 6 yıl 1 ay ve C.K.'nin ise 'hırsızlık' suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezalarıyla arandığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
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