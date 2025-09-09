Gülşah\'ın sır ölümü! Uzman çavuşun evinde başından vurulmuş halde bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Şeyhsinan Mahallesi Karanfil 1'inci Sokak'ta dün şüpheli ölüm olayı meydana geldi. Gülşah Güngör (29), ilçede görevli arkadaşı uzman çavuş Y.A.'nın evine gitti.
Evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, başından vurulduğu belirlenen Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gülşah Güngör'ün cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis, olayın ardından silahın sahibi uzman çavuş Y.A.'yı gözaltına aldı. İfadesinde olay sırasında banyoda olduğunu, silah sesini duyup çıktığında Güngör'ü yerde yatarken bulduğunu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söyledi.
İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
