Çorlu tren faciası davasında sanık avukatlarından savunmalar

GAYE ŞEYMA CAN

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 yılında meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300'den fazla kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davanın 18. duruşmasında sanık avukatı mütalaaya karşı savunmasında, "Makinist o yağmuru gördüğü zaman yola çıkmayabilirdi. 500 metreden o menfezdeki suyu görebiliyor. Gördüğü halde oradan geçmiştir. Kendisi geçtikten sonra frene basmıştır. ve sonrasında vagonlar devrilmiştir. Ne yazık ki evlatlarımız telef olmuştur. Makinist bir numaralı sanıktır benim gözümde." dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin 13 sanığın "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandığı davanın 18'inci duruşması bugün yapılıyor. Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve sanıklar katıldı.

Bir önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, 3 sanığın "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılarak tutuklanmalarını; diğer sanıklar hakkında ise "basit taksir" suçundan cezalandırılmalarını talep etmişti.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar okudu. Katılanların beyanlarından sonra katılan vekillerinin beyanlarına geçildi. 12.15'te verilen bir saat aranın ardından katılan vekillerinin beyanlarıyla duruşmaya devam ediliyor.

SANIK NİHAT ASLAN AVUKATI: "BAZEN ÖYLE BİR YAĞMUR YAĞAR Kİ ÖNÜNE NE ALSA GÖTÜRÜR YANİ YOL BEKÇİSİ OLSA DA KAZAYI ENGELLEMEYEZDİ"

Sanık Nihat Aslan esas hakkında verilen mütalaaya karşı savunmasında, "Balas tutuculuk ne işe yarıyor bilmiyorum' demedim. Yapılması için teknik elemanların karar vermesi gerekiyor demiştim" dedi.

Nihat Aslan'ın avukatı Akın Baş ise şunları söyledi:

"Savunmamızı yazılı olarak sunduk. Celsede gelişen beyanlara ilişkin, dava konusu menfeze dahil herhangi bir ihaleye dolayısıyla ihadelenin feshine dair bir şey yoktur. olayın meydana geldiği yerle ilgili herhangi bir ihale yapılmasına ya da ihale feshine dair bir yazı yoktur. Bazen güzel bir havada öyle bir yağmur yağar ki önüne ne alsa götürür. Birkaç dakikada olur bu, hayatımızda yaşadığımız bir şeydir bu. Yani Yol bekçisi olsa bile kazanın meydana gelmesini engelleyemeceği aşikardır. Müvekkilin gerekli teknik bilgi ve donanıma sahip olması yani mühendis olması gerekir. Müvekkilim idari konusunda uzmandır. Yani müvekkilimin yapılması gereken işlemlerde yetkisi olamaz. Sadece Genel Müdürlük ile gerekli yazışmaları yapar. Bu edenle müvekkilimin beraatını talep ediyorum."

SANIK MUAMMER MERİÇLİ: "YAĞIŞ NEDENİYLE MEYDANA GELMİŞ BİR KAZADIR"

Sanık Muammer Meriçli, "Yazılı olarak savunmamızı sunduk, yağış edeniyle meydana gelen bir kazadır. Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

SANIK AVUKATI: "MAKİNİST GEÇTİKTEN SONRA FRENE BASMIŞ VAGONLAR DEVRİLMİŞ VE NE YAZIK Kİ EVLATLARIMIZ TELEF OLMUŞTUR"

Sanık Mümin Karasu mütalaaya karşı savunmasında şunları söyledi:

"Tanık olarak dinlendiğim bugüne kadar iyi niyetli açıklamalarda bulundum. Mahkeme heyetinin mağdurların ve yakınların gerçeği bilmesi gerektiğini düşündüğüm için, iş arkadaşlarımı karşıma alarak sorulara cevap verdim. Kendimi veya başkasını korumak için susmadım. Doğruları söylemenin adı düşmanlık oldu."

Mümin Karasu'nun avukatı esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, "Makinist o yağmuru gördüğü zaman yola çıkmayabilirdi. 500 metreden o menfezdeki suyu görebiliyor. Gördüğü halde oradan geçmiştir. Kendisi geçtikten sonra frene basmıştır. ve sonrasında vagonlar devrilmiştir. Ne yazık ki evlatlarımız telef olmuştur. Teknik olarak o suyun üzerinden o vagonlar geçerdi. Geçtikten sonra belki de korktuğu için frene basıyor. Makinist bir numaralı sanıktır benim gözümde. Müvekkilimin hiçbir kusuru yoktur. Tamamen beraatını talep ediyorum" dedi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarından biri avukatın evlatlarımız "telef olmuştur" sözüne tepki gösterdi. Sanık avukatı özür diledi.

Sanık Nizamettin Aras savunmasında, "Daha önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık Levent Kaytan ise, "Yazılı beyanımı tekrar ediyorum" diye konuştu.

SANIK BURHAN ORTANCIL: "BU YOL YAPILIRKEN BENİM BİR GÖREVİM YOKTU"

Sanık Burhan Ortancıl, "Makine teknikeriyim. Mevcut kontrolün emekli olması ve personel eksikliği nedeniyle vekaleten yol kontrolörlüğü görevine getirildim. Bu yol yapılırken benim herhangi bir görevim yoktu. Dolayısıyla bir kusurum yoktur, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Tevfik Baran Önder, "Köprü mühendisi olmadığımı, görev tanımım olmadığını ispat etmiştim" diyerek beraatını talep etti.