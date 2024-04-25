Çorlu tren kazası davasında verilen cezalar açıklandı - Son Dakika
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Çorlu tren kazası davasında verilen cezalar açıklandı

Çorlu tren kazası davasında verilen cezalar açıklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de meydana gelen tren kazasıyla ilgili davada, TCDD yetkililerine ve diğer sanıklara hapis cezaları verildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetmiş, 328 kişi yaralanmıştı.

25.04.2024 11:19  Güncelleme: 11:22
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Haber: GAYE ŞEYMA CAN, Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(ÇORLU) Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında 2018'de meydana gelen ve 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili davada karar açıklandı. Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kaza sırasında TCDD Bölge Müdürü olan Nihat Aslan'a 15 yıl, Bölge Bakım Müdürü olan Mümin Karasu'ya 17.5, Bölge Müdür Yardımcısı Levent Meriçli'ye 9 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklara verilen cezalar ise şöyle:

Turgut Kurt, bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan 16 yıl 3 ay. Özkan Polat bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan 13 yıl 9 ay.

Celaleddin Çabuk, Levent Kaytan, Çetin Yıldırım ve Burhan Ortancıl beraat etti. Bu sanıklar hakkında adli kontrol kararları da kaldırıldı. Diğer sanıklardan Deniz Parla, 9 yıl 2 ay, Kubilay Başkaya taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan 9 yıl 2 ay, Nizamettin Aras taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmatan 8 yıl 4 ay, Tevfik Baran Önder, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 10 yıl hapisle cezalandırıldı.

Kaynak: ANKA

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