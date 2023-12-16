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Çorum'da 79 yaşındaki kişiyi dolandıranlar yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da 79 yaşındaki kişiyi dolandıranlar yakalandı

Çorum'da, 79 yaşındaki kişiyi vefat eden eşinin adını kullanarak 600 bin lira dolandıran 3 kişi, ikinci kez dolandırmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Zanlılar, parayı caminin ayakkabılık bölümüne bıraktıktan sonra suçüstü yakalandı.

Çorum\'da 79 yaşındaki kişiyi dolandıranlar yakalandı
16.12.2023 - 16:45,
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Çorum'da, 79 yaşındaki kişiyi vefat eden eşinin adını kullanıp 600 bin lira dolandıran 3 kişi, aynı kişiyi ikinci kez dolandırmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Ö.S'ye sosyal medya aracılığıyla ulaşan şüpheliler, vefat eden eşinin adını vererek para istedi. İkna olan Ö.S, zanlıların isteği üzerine Akşemseddin Camisi'nin ayakkabılık bölümüne çanta içinde 600 bin lira bıraktı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ö.S'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Aynı kişilerin bir hafta sonra ikinci kez para istemesi üzerine Ö.S, polise haber verip aynı caminin ayakkabılık bölümüne 260 bin lira daha koydu.

D.C. (55) ile kadın zanlı S.C. (50), ayakkabılıktan parayı aldıktan sonra caminin avlusunda polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Olayla ilgili A.C. (30) ise evinde gözaltına alındı.

Zanlılara ait evde yapılan aramada bir miktar para ile dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan Ö.S'nin ayakkabılığa bıraktığı para dolu çantayı zanlılardan S.C'nin alması, caminin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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