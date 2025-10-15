Çorum'da gerginlik tırmanıyor! Oylama yapan pazarcılar, belediye başkanını protesto etti - Son Dakika
Çorum'da gerginlik tırmanıyor! Oylama yapan pazarcılar, belediye başkanını protesto etti

Çorum\'da gerginlik tırmanıyor! Oylama yapan pazarcılar, belediye başkanını protesto etti
15.10.2025 15:22
Çorum'da çarşamba pazarı esnafı, geçen hafta sonu Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile yaşadıkları gerilimin ardından bugün tezgah açmama kararı aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan pazarcılarla görüşerek taleplerini dinledi.

Çorum'da semt pazarındaki bir grup esnaf ile pazarı ziyaret eden Belediye Başkanı Aşgın arasında, tezgahın önü ve arkasındaki ürünlerin kalitesine ilişkin tartışma üzerine toplanan Çorum Pazarcılar ve Sebzeciler Odası bugün çarşamba pazarında tezgah açmama kararı aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, bunun üzerine pazar esnafıyla bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

"PSİKOLOJİK TEDİRGİNLİK OLUŞTURDU"

Pazarcı Hüseyin Yurtcan, yüksek kalite ürün getirdiklerinde vatandaşın alamadığını, orta kalite getirdiklerinde ise "yüksek kalite" istendiğini ifade ederek, "Medyada ve yetkililerce dinlenmeden verilen kararlar bizde psikolojik tedirginlik oluşturdu. Biz günümüzün 20 saatini pazarda geçiren kişileriz. Yani kolay bir meslek değil. Biz sadece bu pazarda değil, mal alırken de zorlanıyoruz, satış yaparken de zorlanıyoruz" diye konuştu.

PAZARCILARIN TALEPLERİ

Pazarcı Satılmış Ceylan, müşteriye kaba üslup gösteren esnafa ceza uygulanmasını, pazarlara polis noktası konulmasını, pazar üstlerinin kapatılarak güneş enerjili ısıtma ve soğutma sistemi sağlanmasını, toptancı haline giriş-çıkış saatlerinin düzenlenmesi ve hal hizmetlerinde iyileştirme yapılmasını istediklerini anlattı. Ceylan, "Sayın belediye başkanımızın yaptığı iş doğru olup üslubu bizi yıpratmaktadır" dedi.

TOLERANS GÖSTERİLMESİNİ İSTEDİLER

Çorum Pazarcılar ve Sebzeciler Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz da esnafın evlerinin, çocuklarının masraflarını pazardan sağladıklarını vurgulayarak, cezalandırma uygulamalarında kademeli yol izlenmesini, esnafa daha çok tolerans gösterilmesini talep etti. Yılmaz, esnafın ürünleri tarladan seçerek alamadığını, satılan ürünlerin bir kısmının üreticiden geldiği gibi olduğunu belirtti.

"YÜZDE 10'LUK KUSURLU SATIŞ DEVAM EDİYOR"

Esnafı dinleyen Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan ise şöyle dedi: "Başkanım son bir yıldır 'Özellikle pazarlardaki hizmetin kalitesini yükselteceğiz' parolasıyla bize talimat verdi. Biz zaten yapıyorduk ama çıtayı biraz daha yükseltmiş olduk. Bu anlamda ciddi aşama kaydettik. Satılan ürünler artık daha kaliteli, verilen hizmet daha kaliteli, halkımız da o günden bugüne daha memnun. İşin doğrusu bu. Bizim burada aynı istikrarda hizmeti götürmemiz lazım. Pazarda satılan ürünlerin veya satış şeklinin yüzde 90'ı, 95'i makul ve istediğimiz noktaya geldi. Ama yüzde 5'lik, yüzde 10'luk kusurlu satış halen devam ediyor. Bunu siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Bizim görevimiz bununla mücadele etmek. İşin doğrusu bu. Bizim de belediye olarak pazarlarda taahhüt ettiğimiz şeyler var. Bunlardan bir tanesi bazı pazarların üzerinin kapatılması, orada verilen hizmetin pazarcılara da vatandaşlara verilen hizmetin kalitesinin yükseltilmesi. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Cumartesi pazarı ve pazartesi pazarının kapatılması şu anda ihale aşamasında, inşallah kısa süre içerisinde onları kapatacağız."

Kaynak: ANKA

Çorum, Son Dakika

