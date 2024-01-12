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Çorum'da Hastanelerde Uzman Doktor Eksikliği Yaşanıyor - Son Dakika
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Çorum'da Hastanelerde Uzman Doktor Eksikliği Yaşanıyor

Çorum il merkezindeki tek hastane olan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 aydır endokrin uzmanı doktor bulunmuyor, diğer branşlarda ise eksik doktor sayısı ile sağlık hizmeti verilmeye çalışılıyor. Hastalar randevu almak için sabahın 5'inde kalkıp gelerek sıra almaya çalışıyorlar. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AKP milletvekillerini eleştirerek, sağlık hizmetlerinden yeteri kadar yararlanılamadığını ve Çorum'un sağlıkta geriye gittiğini belirtti.

12.01.2024 - 12:25,  Güncelleme: 12:27
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ERKAN KARACA

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, devlet hastanesi 7 yıl önce kapatıldığı için Çorum merkezinde tek hastane olarak hizmet veren Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, muayene sırasını bekleyen hastalarla görüştü, Tahtasız, "Hastanemizde uzman doktorlarımız eksik. Bundan dolayı halkımız sağlık hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamıyor. Endokrin doktorumuz maalesef iki aydır yok. Bir süre önce İskilip İlçemizde bir olay oldu. İlçede genel cerrah olmadığı için genç yaşta bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunu defalarca anlatıyoruz. Çorum sağlıkta ileri gitmesi gerekirken geriye gidiyor" dedi.

Çorum il merkezindeki tek hastane olan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 aydır endokrin uzmanı doktor bulunmuyor, diğer branşlarda ise eksik doktor sayısı ile sağlık hizmeti verilmeye çalışılıyor. Sabah 5'te hastaneye gelerek randevu sırasına giren vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almanın mümkün olmadığını söylüyor.

"SABAH 05.00'TE KALKIP GELİYORLAR"

Dün hastaneye giderek vatandaşlarla görüşen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AKP Çorum milletvekillerini eleştirdi. Hastane önünde açıklama yapan Mehmet Tahtasız şunları söyledi:

"Hastalarımız endokrin doktorunun iki aydır olmadığını, nöroloji, plastik cerrahı, beyin cerrahı, kulak burun boğaz, çocuk psikiyatri, kardiyoloji ve gastroentroloji bölümlerinde uzman doktor eksiği olduğunu belirtti. Çorum Devlet Hastanesi'nin 7 yıldır kapalı olmasından dolayı hastalarımız ciddi mağduriyet yaşıyor. İlçelerimizde de durum aynı. Orada da 1 ya da 2 uzman doktor var. Bu nedenle Çorum merkez ve ilçelerimiz mecburen sadece bu hastaneye gelebiliyorlar ama uzman doktorlardan sıra almaları neredeyse imkansız. Sıra almak için sabahın 5'inde kalkıp gelerek kapıya isim yazdırarak sıra almaya çalışıyorlar ya da siyasilerden ve bürokratlardan yardım istiyorlar.

"SAĞLIK İLERİ DEĞİL GERİYE GİDİYOR"

Sağlık Bakanı'na sesleniyorum; Çorum Devlet Hastanesi 7 yıldır kapalı. İhalesi yapılalı 50 gün oldu ancak halen yer teslimi yapılmadı. Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde uzman doktorlarımız eksik. Bundan dolayı halkımız sağlık hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamıyor. Endokrin doktorumuz maalesef iki aydır yok. Bir süre önce İskilip İlçemizde bir olay oldu. İlçede genel cerrah olmadığı için genç yaşta bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunu defalarca anlatıyoruz. Çorum sağlıkta ileri gitmesi gerekirken geriye gidiyor. AKP milletvekilleri 'Çorum sağlık üssü olacak, sağlıkta çığır açtık' diyorlardı ama maalesef durum öyle değil. Aksine geriye düştük. Bunun sorumlusu Çorum'un AKP milletvekilleridir. Sağlık Bakanı'na duruma anlatmalılar ve Çorum'un uzman doktor eksiğini hep beraber bir an önce gidermeliyiz."

Çorum\'da Hastanelerde Uzman Doktor Eksikliği Yaşanıyor
Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Erol Olçok, Çorum, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

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