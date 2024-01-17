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Çorum'da Köpeklere Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Otomobil Takla Attı - Son Dakika
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Çorum'da Köpeklere Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Otomobil Takla Attı

Çorum'da sürücü, önüne çıkan köpeklere çarpmamak için manevra yaparken otomobili takla attı ve şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

17.01.2024 - 16:02,  Güncelleme: 16:03
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ÇORUM'da önüne çıkan köpeklere çarpmamak manevra yapan sürücünün otomobili, takla atıp, şarampole devrildi. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Osmancık ilçesi Çorum-Osmancık kara yolu Çiftlikler Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Yaman'ın (36) kullandığı 05 ACS 441 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, yolun sağındaki şarampole ters devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobildeki Hasan Bulut (34) ve Hidayet Arslaner (35) yaralandı. Yaralılar, Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, sürücü ifadesinde, önüne çıkan köpeklere çarpmamak için manevra yaptığını, ardından kazanın gerçekleştiğini söyledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Çorum\'da Köpeklere Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Otomobil Takla Attı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çorum'da Köpeklere Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Otomobil Takla Attı - Son Dakika
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