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Çorum'da kumar oynatılan derneğe operasyon: Kumar oynayanlar suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da kumar oynatılan derneğe operasyon: Kumar oynayanlar suçüstü yakalandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde faaliyet gösteren bir yardımlaşma ve dayanışma derneğinde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri, derneğe baskın düzenledi. Operasyonda kumar oynayanlar suçüstü yakalandı ve birçok kumar malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.

20.01.2024 - 15:34,
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ÇORUM'da kumar oynatılan derneğe yapılan operasyonda, kumar oynayanlar suçüstü yakalandı.

Osmancık ilçesinde faaliyet gösteren bir yardımlaşma ve dayanışma derneğinde kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, bahse konu yerle ilgili operasyon için düğmeye bastı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı toplam 5 ekip 23 personel, kumar oynatılan derneğe baskın yaptı. Yapılan aramada kumar oynanan masadan 3 bin 360 TL ile derneğin farklı kısımlarında da kumar oynanırken kullanılan çok sayıda yazboz, okey taşı, iskambil kağıdı ve sentetik hap ele geçirildi. Polis, gözaltına aldığı A.Ö., A.A., Y.Ç., E.A., S.S. ve M.G. hakkında işlem yaptı.Soruşturma sürüyor. (DHA)

Çorum\'da kumar oynatılan derneğe operasyon: Kumar oynayanlar suçüstü yakalandı
Kaynak: DHA
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Osmancık, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da kumar oynatılan derneğe operasyon: Kumar oynayanlar suçüstü yakalandı - Son Dakika
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