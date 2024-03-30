Çorum\'da Özgür-Der tarafından düzenlenen \'Ramazan ayı boyunca Gazze için ayaktayız\' etkinliğinde vatandaşlar İsrail\'in saldırılarına tepki gösterdi

Çorum'da Özgür-Der tarafından düzenlenen "Ramazan ayı boyunca Gazze için ayaktayız" etkinliğinde vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Hürriyet Meydanı'nda toplanan Özgür-Der üyeleri, "Siyonist kuşatmasını kıran Aksa Tufanı'na bin selam", "Mücahitlerin izzeti ve kararlılığı İsrail ve ABD'ye korku salıyor" yazılı dövizler taşıdı.
Özgür-Der adına açıklama yapan Handan Kirişçi, Gazze'de soykırım yaşandığını söyledi.
Filistin'i işgal eden İsrail'in on yollardır halka zulmettiğini belirten Kirişçi, 7 Ekim'den sonraki süreçte saldırıların arttığını, 175 günde 33 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğini anlattı.
İsrail'in Gazze'de özellikle kadın ve çocukları hedef aldığını dile getiren Kirişçi, insanların su, elektrik ve yiyecek gibi temel ihtiyaçlardan yoksun kaldığını vurguladı.
İsrail'in Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararları tanımadığını aktaran Kirişçi, "İsrail, soykırım ve işgale devam ediyor. Ne yazık ki dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor. Dünya halkları işgalci İsrail'in zulümlerini yüzbinlerce kişinin katıldığı eylemlerle protesto ederken, ABD ve Batı dünyası yaşanan zulümleri görmezden gelerek, hala siyonist işgalcilere verdiği desteği sürdürüyor." dedi.
İslam ülkelerinin de üzerine düşeni yapmadığını savunan Kirişçi, "Sözün bittiği yerdeyiz. On binlerce şehit ile ödediğimiz bu büyük bedel yürekleri dağlasa da Gazze'nin onurlu direnişi alnımızın akı, gönüllerimizin huzuru olmaya devam ediyor. Düne kadar sapan taşlarıyla mücadele eden Filistin'in yiğit evlatları, bugün Batı'nın şımarık çocuğu işgalci siyonistlere haddini bildiriyor, yenilmezlik efsanelerini berhava ediyor." diye konuştu.
Kirişçi, uluslararası toplumun, yöneticilerin Gazze'deki katliamın durdurulması için daha fazla gayret etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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