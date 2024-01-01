 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ÇORUM'da polis ekipleri, yılbaşı gecesi havaya rastgele açeş eden 10 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi

ÇORUM'da polis ekipleri, yılbaşı gecesi havaya rastgele açeş eden 10 kişiyi gözaltına aldı

Çorum'da polis ekipleri yılbaşı gecesi havaya rastgele ateş açan 10 kişiyi gözaltına aldı. Trafik ekipleri ise alkollü araç kullanımına karşı denetimlerini artırdı ve bir sürücüye 38 bin TL para cezası uygulandı.

01.01.2024 - 15:02,
Abone Ol

ÇORUM'da polis ekipleri, yılbaşı gecesi havaya rastgele açeş eden 10 kişiyi gözaltına aldı.

Çorum'da polis ekipleri yılbaşı gecesi sabaha kadar denetimlerini aralıksız sürdürdü. Kentin birçok noktasında devriye görevi yapan ekipler, kutlamalarda havaya rastgele ateş açan kişileri de tek tek tespit etti. Yapılan kontrollerde havaya tabanca ve tüfekle ateş ederek kutlama yapan 10 kişi gözaltına alındı.

Trafik ekipleri de alkol kontrolü yaptı. Alkollü araç kullananlara karşı denetimlerini artıran ekipler, otomobiliyle park halindeki polis otosuna çarpan M.B.'yi gözaltına aldı. 1.3 promil alkollü çıkan sürücüye de 38 bin TL para cezası uygulandı.(DHA)

ÇORUM\'da polis ekipleri, yılbaşı gecesi havaya rastgele açeş eden 10 kişiyi gözaltına aldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Çorum, Güvenlik, Gözaltı, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇORUM'da polis ekipleri, yılbaşı gecesi havaya rastgele açeş eden 10 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika


15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:53
Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:51
Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde

Son Dakika
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:53 Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:53 İsrail askeri, ailesi öldürülen kız bebeği İsrail'e kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 16:40:32. #1.11#
SON DAKİKA: ÇORUM'da polis ekipleri, yılbaşı gecesi havaya rastgele açeş eden 10 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement