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ÇORUM'da polis ekipleri, yılbaşı gecesi havaya rastgele açeş eden 10 kişiyi gözaltına aldı.

Çorum'da polis ekipleri yılbaşı gecesi sabaha kadar denetimlerini aralıksız sürdürdü. Kentin birçok noktasında devriye görevi yapan ekipler, kutlamalarda havaya rastgele ateş açan kişileri de tek tek tespit etti. Yapılan kontrollerde havaya tabanca ve tüfekle ateş ederek kutlama yapan 10 kişi gözaltına alındı.

Trafik ekipleri de alkol kontrolü yaptı. Alkollü araç kullananlara karşı denetimlerini artıran ekipler, otomobiliyle park halindeki polis otosuna çarpan M.B.'yi gözaltına aldı. 1.3 promil alkollü çıkan sürücüye de 38 bin TL para cezası uygulandı.(DHA)