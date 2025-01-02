Coşkunöz Vakfı'ndan 140 Kişiye AR/VR/XR Eğitimi

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Coşkunöz Eğitim Vakfı tarafından, 140 kişiye AR/VR/XR eğitimi verildi

BURSA - Coşkunöz Eğitim Vakfı'nın koordinatörlüğünde, Bursa Teknik Üniversitesi ortaklığı ile Bursa İş İnsanları Derneği ve Bursa İş Kadınları Derneği iştirakiyle hayata geçirilen ve Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Operasyonu kapsamında Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "XReation of Future" Projesi çerçevesinde 140 kişiye geleceğin mesleklerinden biri olarak görülen AR/VR/XR tasarımcılığı eğitimi verildi.

İş arayanlar, çalışanlar, eğitmenler, meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinden oluşan eğitim katılımcıları, toplam bin 160 saatlik eğitim sonrasında AR/XR/VR tasarımcılığı deneyimi kazandı. Proje ile geleceğin meslekleri hakkında iş dünyasının farkındalığının artırılması, AR/XR/VR teknolojilerine yönelik olarak öğrencilerin çalışma hayatı öncesi deneyim kazanması, iş arayanların edindiği deneyimle iş fırsatlarını yakalayabilmeleri, çalışanların ise bu alanda yetkinliklerini geliştirmeleri hedeflendi. Ayrıca Coşkunöz Eğitim Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'e müfredat modelleri önererek, orta ve yüksek öğretimde AR/XR/VR teknolojisinin eğitime dahil edilmesinin de kapısını araladı.

"AR/VR/XR Eğitimleri konusunda sektörün taleplerine uygun olarak müfredat oluşturduk"

Coşkunöz Eğitim Vakfı'nın bu yıl 3 bin 500 kişiye dokunarak yarar sağladığını kaydeden Coşkunöz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bige Tınmazsoy, "Coşkunöz Eğitim Vakfı mesleki teknik eğitim alanında 37 yıldır topluma hizmet eden bir vakıf. Bu vakfın son bir yıldır içinde bulunduğu yolculuklardan birisi de AR/VR/XR ile ilgili eğitimleri öğrencilere işsiz profesyonellere, çalışanlara ve öğretmenlerimize cinsiyet eşitliği odağında vermek oldu. Bu proje ile 140 kişiye toplam bin 160 saatlik eğitim verildi. Türkiye'de ilk kez bu kapsamda, çok sayıda farklı grubun yer aldığı bir eğitim verilmiş oldu. Ne güzel ki iş arayan profesyonellerimiz bu projeden faydalanıp iş bulma fırsatı yakaladılar. Meslek lisesi öğrencileri, üniversite öğrencileri ve çalışanlar da bu eğitimlerden yararlandı. En önemlisi ise eğitmenlerimizin de bu eğitime katılımı oldu. Bu eğitim sayesinde eğitmenlerimiz, her geçen yıl daha fazla öğrenciye AR/VR/XR ile ilgili içerikleri anlatabilecek. Bu çok kapsamlı eğitimin yanı sıra aynı zamanda bir müfredat çalışması da yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'e bazı müfredat beklentilerimizle ilgili öneri modelleri hazırladık. En güzeli de www.coskunozegitimvakfi.org adresinde de bundan sonra tüm AR/VR/XR eğitimlerimizi online bir platform üzerinden verebileceğiz. Dolayısıyla son zamanlarda konuştuğumuz teknolojinin hızlı gelişimi doğrultusunda, dijital dönüşümden kaynaklanan yeni becerilerin kazandırılmasına yönelik olarak AR/VR/XR teknolojileri alanında Bursa'da 140 kişiyi tasarımcı olarak yetiştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Coşkunöz Eğitim Vakfı olarak da bu sene 3 bin 500'den fazla kişiye dokunarak yılımızı kapatıyoruz" şeklinde konuştu.

Eğitim katılımcılarından Tophane Endüstri Meslek Lisesi Öğretmeni Nuray Eren de "Coşkunöz Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen projede katılımcı olarak yer aldım. Sanal gerçeklik uygulamaları zaten ders modelleri içeriklerimizde bulunuyordu. Biz de bu proje ile dijital olarak mesleki eğitimin uygulamalı olarak öğrencilere nasıl aktarılacağı konusunda eğitimler alma şansı yakaladık. Aldığım eğitimler sonrasında okulumda bu konuda projelere destek verme imkanı buldum. Değişen teknolojilerin mesleki eğitim müfredatlarında yer alması ve öğrencilerimize aktarılması bizler için çok kıymetli. Bu kapsamda projenin uygulanmasında hayata geçirilmesini bize verdiği destek için Coşkunöz Eğitim Vakfı'na teşekkür ediyorum. Bu faaliyetlerin ve projelerin ülkemizin her yerinde devam etmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.