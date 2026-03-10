Costa: Özgürlük ve İnsan Hakları Bombalarla Sağlanamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Costa: Özgürlük ve İnsan Hakları Bombalarla Sağlanamaz

10.03.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Konseyi Başkanı Costa, uluslararası hukukun insan haklarını koruma konusundaki önemini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Özgürlük ve insan hakları bombalarla sağlanamaz. Bu değerleri koruyabilecek olan yalnızca uluslararası hukuktur." dedi.

Costa, AB'nin her yıl Brüksel'de düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Güç siyasetinin uluslararası hukukun yerini aldığı bir düzenin kabul edilemez olduğunun altını çizen Costa, çok kutuplu dünya için çok taraflı çözümlerin gerekli olduğunu dile getirdi.

Costa, dünyanın yeni bir "gerçeklikle" karşı karşıya olduğuna işaret ederek Rusya'nın barışı ihlal ettiğine, Çin'in ticareti sekteye uğrattığına ve ABD'nin uluslararası kurallara dayalı düzeni zorladığı bir dönemden geçildiğine dikkati çekti.

"Kurallara dayalı uluslararası düzeni savunmalıyız"

Bu durumda AB'nin ne yapması gerektiğine ilişkin Costa, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle kurallara dayalı uluslararası düzeni savunmalıyız. Antlaşmalarımızda da belirtildiği gibi Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nda yer alan ilkelerin korunmasına katkı sağlamalıyız. Uluslararası hukuk ihlalleri nerede olursa olsun kabul edilemez. İster Ukrayna'da ister Grönland'da, Latin Amerika'da, Afrika'da, Gazze'de ya da Orta Doğu'da olsun. İnsan hakları ihlalleri de nerede yaşanırsa yaşansın kabul edilemez, ister İran'da, Sudan'da ya da Afganistan'da."

"Özgürlük ve insan hakları bombalarla sağlanamaz"

Costa, Orta Doğu'daki savaşın en büyük endişe kaynaklarından biri olduğunu belirterek "İran kuşkusuz bu durumun temel nedenlerinden sorumludur ancak tek taraflılık dünyada asla bir çözüm yolu olamaz. İran'ın ve Hizbullah gibi vekil aktörlerin komşularına yönelik saldırıları kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İnsan hakları ve özgürlüklerin korunması gerektiğinin altını çizen Costa, "Özgürlük ve insan hakları bombalarla sağlanamaz. Bu değerleri koruyabilecek olan yalnızca uluslararası hukuktur." dedi.

Sivillerin korunması, nükleer güvenliğin sağlanması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin hayati önem taşıdığının altını çizen Costa, gerginliğin daha fazla tırmanmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Costa, gerginliğin artmasının Orta Doğu'yu, Avrupa'yı ve ötesini tehdit edeceğine işaret ederek bunun ekonomik sonuçlarının da ağır olacağı uyarısında bulundu.

"Savaşta tek kazanan Rusya'dır"

AB Konseyi Başkanı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu savaşta aslında tek kazanan Rusya'dır. Rusya, uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna'nın konumunu zayıflatmaktadır. Enerji fiyatlarının yükselmesiyle savaşını finanse etmek için yeni kaynaklar elde etmektedir. Ayrıca Ukrayna'ya gönderilebilecek askeri kapasitenin başka yerlere yönlendirilmesinden fayda sağlamaktadır ve Orta Doğu'daki çatışmanın gündemi domine etmesiyle Ukrayna cephesine yönelik ilginin azalmasından yararlanmaktadır."

Rusya'ya yönelik baskının sürmesi gerektiğinin altını çizen Costa, yarın Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımların uzatılmasının onaylanması ve 20'nci yaptırım paketinin kabul edilmesi yönünde ilerleme sağlanmasını umduğunu kaydetti.

"BM'nin yerini başka yapı alamaz"

Costa, diğer taraftan çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi ve BM'nin reform sürecinin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

BM'nin yerini başka bir yapının alamayacağını ifade eden Costa, "BM, evrensel meşruiyete sahip tek forum ve etkili çok taraflı işbirliğini sürdürebilecek temel yapı olmaya devam etmelidir." mesajını verdi.

Costa, "Dünyanın daha fazla parçalanmasını önlemek bizim çıkarımızadır. Bu nedenle küresel ortaklık ağımızı genişletmeye devam etmeliyiz." dedi.

AB'nin genişlemesine de değinen Costa, Ukrayna'nın üyelik başvurusunun AB'nin genişleme sürecine yeni bir dinamizm ve ivme kazandırdığını aktardı.

Costa, "Bu ivme yalnızca Ukrayna ile sınırlı değildir; Moldova ve Batı Balkanlar'daki altı ortağımızı da kapsamaktadır. Bu ülkelerin geleceği Avrupa Birliği içindedir. Genişleme süreci liyakat esasına dayalı bir yaklaşımla yürütülmelidir. En yüksek standartların sağlanması gerekir. Önümüzdeki yıllarda genişlemeyi gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atmalıyız. Bu ivmeden yararlanmalıyız. Liyakat esasını korurken genişlemenin aciliyetini de anlamalıyız." diye konuştu.

Uluslararası sistemin dramatik biçimde değiştiğine ve güç siyasetinin yeniden öne çıktığına işaret eden Costa, AB'nin bu değişimlere daha özerk ve daha dayanıklı hale gelerek yanıt verdiğini savundu.

Costa, "Bazen ortak bir pozisyona zamanında ulaşmanın ne kadar zor olabileceğinin farkındayım. Ancak Gazze konusunda gördüğümüz gibi acil durumlara hızlı yanıt verme gerekliliği gibi önemli dersler çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Costa: Özgürlük ve İnsan Hakları Bombalarla Sağlanamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti
İran’da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz
Almanya’da eyalet seçimlerini Türk kökenli Cem Özdemir kazandı Almanya'da eyalet seçimlerini Türk kökenli Cem Özdemir kazandı
İsrail ordusu Lübnan’ın çok sayıda noktasına hava saldırıları düzenledi İsrail ordusu Lübnan'ın çok sayıda noktasına hava saldırıları düzenledi
Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi
Trump’tan Avustralya’ya İran milli kadın futbol takımına “iltica hakkı“ vermesi çağrısı Trump'tan Avustralya'ya İran milli kadın futbol takımına "iltica hakkı" vermesi çağrısı

14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
13:56
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
13:53
Petrol devinin CEO’sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
Petrol devinin CEO'sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
13:51
İBB davasında 2. gün İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
13:39
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
13:15
Netanyahu öldü mü İran basınından gündem yaratan iddia
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia
13:07
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
13:06
İsmail Kaani’nin akıbeti tartışılıyordu İran’dan resmi açıklama geldi
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
13:03
Trump’ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti
Trump'ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 14:28:02. #7.13#
SON DAKİKA: Costa: Özgürlük ve İnsan Hakları Bombalarla Sağlanamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.