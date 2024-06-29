Covid-19'dan vefat eden sağlık çalışanının LGS birincisi evladı, tıp okuyarak insanlara şifa dağıtmak istiyor - Son Dakika
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Covid-19'dan vefat eden sağlık çalışanının LGS birincisi evladı, tıp okuyarak insanlara şifa dağıtmak istiyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Covid-19'dan vefat eden sağlık çalışanının oğlu Arda Köker, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan almayı başardı. Arda Köker'in hayali tıp okuyarak, babası gibi insanların derdine derman olabilmek.

29.06.2024 16:58
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Covid-19'dan vefat eden sağlık çalışanın LGS birincisi evladı, tıp okuyarak insanlara şifa dağıtmak istiyor

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde koranavirüsten vefat eden sağlık çalışanının oğlu Arda Köker, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan almayı başardı. LGS birincisi Köker'in şimdiki hayali tıp okuyarak, babası gibi insanların derdine derman olabilmek.

2 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sisteminin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Ülke genelinde 352 aday tüm soruları doğru yanıtlayarak yüzde 0,01'lik dilime girmeyi başardı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Arda Köker'de LGS'de tüm soruları doğru yanıtladı. Sağlık çalışanı olan babası Atılım Köker'i 2021 yılında Covid-19'dan kaybeden Arda, kendisini desteklerini esirgemeyen annesi Pınar Sağır Köker'e unutulmaz bir mutluluk yaşattı. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi olan Arda'nın şimdiki hayaliyse öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde devam ettirmek.

"Benim hayalim Tıp okumak"

LGS 2024 Türkiye birincisi 14 yaşındaki Arda Köker, hayalinin Tıp okumak olduğunu belirterek "Çok mutlu hissediyorum, belki birkaç ay önce bunu aklımdan geçirirken bile zorlanırdım. Türkiye birincisi olmak ama sanki ele geçtikten sonra o kadar da zor değilmiş gibi geliyor ama zor bir şey olduğunun farkındayım. Bunu düzenli çalışmak dikkatli ve doğru çalışmaya borçluyum. Sabah kalkıyordum kalktığımda kahvaltıya kadarki vaktimde kitap okuyordum kafamı dağıtmak ve zaman geçirmek için. 2023'e göre zor diğer yıllara göre daha kolay diye düşünüyorum. Çok kendinden fedakarlık yapanlar kazanır yani. Android telefonum var sınav boyunca da vardı ama kullanımını büyük ölçüde azalttım, hatta uzun süre hiç kullanmadım diyebilirim. Sonuçta ailem dışardayken beni merak eder o olur bu olur diye yanımda taşıdım. Ben bu sonucu aldığımda kendimi çok mutlu hissettim ve sınav sonucunu ailem gördü dediler bir anda Arda sen Türkiye birincisi oldun sonunda bitti başardın dediler. Bir an kendimi çok mutlu hissettim. İskenderun'da kalmak istemiyorum, ben il dışına çıkmak istiyorum İstanbul'da lise olarak Galatasaray lisesini tercih etmek isterim. Benim hayalim Tıp okumak" dedi.

"Bir anneye verebilecek en güzel hediye bu"

Anne Pınar Sağır Köker, eşinin Covid-19'dan vefat ettiğini ve evladının kendine unutulmaz bir mutluluk yaşattığını belirterek "Eşim sağlık çalışanıydı covid'den dolayı vefat etti. O zaman Afrin'de görevdeydi. Bunun sorumluluğu biraz daha fazla oluyor. Büyük bir kardeşi de var, iki çocukla birlikte tabii ki zorluklar oluyor. Ben ona çalışma ortamı tabii ki hazırladım bir anne olarak ama tabii ki asıl sorumluluk kendisindeydi. Ben dediğim gibi anne olarak her şekilde yapılması gereken neyse ona ortam hazırladım. Bunun tarifi yok bunun kesinlikle yaşanması gerekiyor, bir anneye verebilecek en güzel hediye bu. Öncelikle ben kendisine teşekkür ediyorum, ona bu gururu yaşattığı için. Oğlumla gurur duyuyorum emeğine yüreğine sağlık öğretmenlerinin hepsinin emeği var, tabii ki bu bir ekip işi ama tabii ki ilk önce kendisinin hep hayalleri vardı o yolda yürüdü ben de bir anne olarak ona her zaman destek oldum olmaya da devam edeceğim." İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Koronavirüs, İskenderun, Hatay, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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