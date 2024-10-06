CRR Senfoni Orkestrası, Yeni Sezonyu Açtı - Son Dakika
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CRR Senfoni Orkestrası, Yeni Sezonyu Açtı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 2024-2025 sezonunu CRR Senfoni Orkestrası'nın düzenlediği açılış konseriyle başlattı. Orkestra şefi Nil Venditti'nin yönettiği konserde piyanist Emre Şen, Rachmaninoff'un 2. Piyano Konçertosu'nu seslendirdi.

06.10.2024 18:42  Güncelleme: 18:48
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 2024-2025 sezonunu 5 Ekim'de CRR Senfoni Orkestrası'nın verdiği konserle açtı. Orkestra şefi Nil Venditti'nin yönettiği konserde, uluslararası başarılara sahip piyanist Emre Şen de yer aldı. İtalyan-Türk asıllı Venditti, yeni sezonda CRR Senfoni Orkestrası'nın daimi şefi olarak yedi konserde daha orkestrayı yönetecek.

CRR Senfoni Orkestrası, 5 Ekim'de 2024-2025 sezonunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda açtı. Konser, uluslararası başarıları bulunan piyanist Emre Şen'in de katılımıyla gerçekleşti ve orkestra şefi Nil Venditti tarafından yönetildi. İtalyan-Türk asıllı olan Venditti, yeni sezonda CRR Senfoni Orkestrası'nın daimi şefi olarak yedi konserde daha orkestrayı yönetecek.

Açılış konserinde solist Emre Şen, S. Rachmaninoff'un 2. Piyano Konçertosu, Op. 18 ile dinleyicileri büyüledi. Konçertonun melodik zenginliği ve derin duygusal ifadeleri, Şen'in teknik becerisiyle birleşti. Konserin ikinci yarısında, J. Brahms'ın 4. Senfoni, Op. 98 icra edildi. Brahms'ın eserindeki Venditti'nin dinamik yorumu büyük beğeni topladı.

Repertuvara CRR Sanat Danışma Kurulu Karar Verecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konser sonrası sanatçılara ve Sanat Danışma Kurulu üyelerine teşekkür ederek çiçek takdim etti. İmamoğlu, "Her alanda ortak aklın ciddi faydalar sağladığını deneyimleyen biri olarak, CRR'de Sanat Danışma Kurulu'nun olgunlaşmasını görmekten heyecan duyuyorum. Bu sezon çok özel geçecektir," dedi.

İmamoğlu, Nil Venditti'ye de teşekkür ederek, başarılı kariyeri ve enerjisiyle bu sezon güzel konserlere imza atacağına inandığını ifade etti. CRR Sanat Danışma Kurulu, müziğin farklı disiplinlerinden gelen Etnomüzikolog Doç. Dr. Evrim Hikmet Öğüt, viyolonsel sanatçısı Doç. Nil Kocamangil, besteci Yiğit Özatalay, gitarist Kamil Özler ve müzik danışmanı Can Kalaycıoğlu gibi deneyimli isimlerden oluşuyor.

CRR Senfoni Orkestrası, Yeni Sezonyu Açtı
Kaynak: ANKA

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