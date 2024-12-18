CSO Sanatçılarının Kıyafetlerine Sansür İddiası

Güncel

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) konserinde sanatçıların kıyafetlerine sansür uygulandığı iddialarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sordu. İlgezdi, "CSO sanatçılarının yıllardır konserlerde kullandığı kıyafetleri açık bulan ahlak bekçisi kim? Bundan sonra her temsilden sonra CSO sanatçıları bu ahlak bekçisinden mi izin alacak" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen '2024 Türkiye - Macaristan Karşılıklı Kültür Yılı Kapanış Töreni'nde CSO sanatçılarının konser kıyafetlerine "ahlaki sansür" yapıldığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

"Kıyafetlerin çeşitli yerlerine siyah tüller eklenmesi kabul edilemez"

İlgezdi, Cumhurbaşkanlığında 12 Aralık 2024 Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve TRT 2'den de canlı yayınlanan "2024 Türkiye - Macaristan Karşılıklı Kültür Yılı Kapanış Töreni"nde sahneye çıkan CSO sanatçılarının yıllardır konserlerde giydikleri konser kostümlerine "ahlaki sansür" uygulandığını kaydederek, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir ülkedir. Sanatçılar iktidardan, ya da iktidara yaranmak isteyenlerden talimat almaz. Opera sahnelerinde, CSO'da ya da AKM'de yıllardır giydikleri kıyafetlerle konsere çıkabilen sanatçılara Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde uygulanan sansür iktidarın zihniyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Her zaman kullanılan konser kıyafetlerinin yırtmaçlarının dikilmesi, kıyafetlerin çeşitli yerlerine siyah tüller eklenmesi kabul edilemez. CSO sanatçılarının kıyafetlerini açık bulan ahlak bekçisi kim? Sanatçılar, bu ahlak bekçisinden mi izin alacak" dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

- Yıllardır konserlerde kullanılan kostümlere neden müdahale edilmiştir?

- Konsere Cumhurbaşkanı yetkilileri mi yoksa Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri mi müdahale etmiştir? Sanatçı kıyafetlerine hangi görevliler "ahlak bekçiliği" yapmıştır?

- Konser kıyafetlerine daha önce hiç müdahale edilmiş midir?

- Konser Cumhurbaşkanlığında değil de CSO salonu ya da AKM'de yapılsaydı yine bu müdahale olacak mıydı?"