ÇÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ÇÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

ÇÜ Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından organize edilen etkinlik kapsamında öğrenciler, üniversite yerleşkesindeki Genç Ofis önünde toplandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto eden öğrenciler, 'Say Stop', 'Filistin Elbet Özgür Olacak' ve 'Filistin'de Katliam Var' yazılı dövizler taşıdı.

06.05.2024 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından organize edilen etkinlik kapsamında öğrenciler, üniversite yerleşkesindeki Genç Ofis önünde toplandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto eden öğrenciler, "Say Stop", "Filistin Elbet Özgür Olacak" ve "Filistin'de Katliam Var" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan öğrencilerden Onur Çoban, İsrail'in milyonlarca Filistinliyi yıllardır göç, kıtlık ve ölümle sınadığını söyledi.

Gazze'de bir soykırım olduğunu ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır. İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir."

Çoban, İsrail'in egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır. Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 'Say Stop' eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz."

Onur Çoban, ABD'deki çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara da destek verdiklerini ifade etti.

Basın açıklamasının İngilizce de okunduğu protestonun ardından katılımcılar, İsrail aleyhinde sloganlar eşliğinde yerleşkede yürüdü.

Etkinliğe, üniversitelilerin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Önder Yücel de katıldı.

Kaynak: AA

Çukurova Üniversitesi, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:32 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı! 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez
14:55 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı
13:34 Gaziantep’te çimento tankeri minibüse çarptı 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı Gaziantep'te çimento tankeri minibüse çarptı! 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
15:37 Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi
14:57 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendim, ’zaman var’ dediler bekliyorum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendim, 'zaman var' dediler bekliyorum
14:45 Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti
14:30 Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 16:22:45. #1.13#
SON DAKİKA: ÇÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement