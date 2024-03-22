Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni dönem projelerini tanıttı

Çubuk Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, 5 yıl boyunca yaptığı çalışmaları anlatıp yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri tanıttı.
Özel bir düğün ve toplantı salonundaki programda konuşan Demirbaş, mesai arkadaşlarıyla beş yıldır ilçenin tüm mahallelerinde önemli hizmetler gerçekleştirmek için mücadele ettiklerini belirtti.
Yeni dönemde de ilçenin değerlerine sahip çıkıp vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanarak 17 ana proje belirlediklerini vurgulayan Demirbaş, bazı projelerini Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un göreve gelmesiyle iş birliği ile gerçekleştireceklerini belirtti.
Demirbaş, şunları söyledi:
"Yeni dönemde yeşil alanlarının genişletilmesi, sosyal alanlarının artırılması, spor kompleksleri, kütüphane, Gastronomi Çubuk, kadınlara yönelik yöresel ürünler üretim ve satış merkezi ile istihdama yönelik projelerimiz olacak. İlçemizde istihdamı artıracak ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak OSB projemizi de inşallah yeni dönemde ilçemize kazandıracağız. İnşallah biz projelerimizle hazırız ve bu projelerimizi hayata geçirmek için 1 Nisan'dan itibaren çalışmaya başlayacağız. 31 Mart akşamı için sizlerden hem Turgut Başkanımıza büyükşehirde hem de ilçemizde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak sizlerden dua ve destek bekliyoruz. Alacağımız sorumluluğu bilerek inşallah gece gündüz demeden çalışmaya buradan söz veriyoruz."
AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da, "Ankara Büyükşehir Belediyesinde de Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyeciliğini ve aynı zamanda Çubuk'la ve merkezi hükümetle bir ekip olmanın, o ekibin verdiği dinamizmin, bereketin karşılığını hep birlikte göreceğiz inşallah. Baki Başkanımıza ve Altınok Başkanımıza tam destek vereceğinize yürekten inanıyorum." diye konuştu.
Programa, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları, kadın girişimciler, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
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