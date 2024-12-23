Çubuk'ta 2025 Projeleri Tanıtıldı - Son Dakika
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Çubuk'ta 2025 Projeleri Tanıtıldı

Çubuk\'ta 2025 Projeleri Tanıtıldı

Başkan Demirbaş, Çubuk'un 2025 projeleri arasında enerji üretimi ve yöresel ürünler pazarı var.

23.12.2024 16:46
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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 2025 yılında ilçede yapılacak projeleri anlattı.

Demirbaş, kendi enerjisini üreten belediye haline geleceklerini, ilçenin yöresel ürünlerini, doğal, kültürel cazibe unsurlarını ön plana çıkaracak projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Yöresel ürünler pazarını 2025'te hayata geçireceklerini aktaran Demirbaş, belediyelerin en büyük maliyetlerinden biri olan enerji maliyetin giderme adına hazırladıkları GES projesinde de tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve yapım aşamasına geçtiklerini ifade etti.

Demirbaş, "Çubuk Angut Gölü ve Rekreasyon Alanı Projesi"ne de başlayacaklarını bildirerek, "Projemiz 40 bin metrekarelik alanı kapsarken, yaklaşık 7 bin metrekaresi ekolojik gölet olacak. İçerisinde kafeteryalar, dinlenme alanları, sosyal faaliyet alanlarıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak güzel bir proje olacak." ifadelerini kullandı.

Tarım ve hayvancılık merkezi olan ilçede geçmişten bugüne mutfak kültürünün çok önemli olduğuna değinen Demirbaş, coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artırdıklarını ve bu alanda yeni başvurular yaptıklarını kaydetti.

Beypazarı'nda lösemi farkındalık semineri

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından farkındalık semineri düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu'ndaki seminere, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar, müdür yardımcıları ve genel Sekreter ile öğrenciler katıldı.

LÖSEV'den Kardelen Kayatürk ile Ayfer Adıgüzel, kanser farkındalığı, günümüzdeki oranları, kanserden kaçınmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Vakfın faaliyetlerinden de bahsedilen seminerde konuşan Bayraktar, LÖSEV'den gelen yetkililere sunumlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk'ta 2025 Projeleri Tanıtıldı - Son Dakika

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