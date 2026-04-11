Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Şabanözü-Çubuk kara yolundaki kavşakta, S.G'nin kullandığı 06 U 9188 plakalı otomobil ile D.G. yönetimindeki 06 EOA 918 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler D.G. ve S.G. ile beraberindeki A.H, ilçedeki hastanede tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Çubuk'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?