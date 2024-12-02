Çukurova Belediyesi Atletizm Takımı\'ndan Başarı Dalgası

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(ADANA)- Çukurova Belediyesi atletizm takımı üç ayda katıldığı dört maratonda 4 birincilik, 1 ikincilik, 4 üçüncülük elde etme başarısını gösterdi. Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Atletizmde başarılarıyla Adana'ya öncülük eden, gençlere örnek olan sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu daha başlangıç. İnanıyorum ki sporcularımız çok daha büyük başarılara imza atacak. Biz onları destekleyeceğiz, onlar başaracak" dedi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Çukurova Belediyesi Atletizm Takımı, üç aylık zaman diliminde katıldığı dördüncü maratondan da madalya ve kupayla döndü. Aynı zamanda Belediye personeli olan Koray Het, geçen hafta sonunda Gaziantep'te 6'ncısı düzenlenen Gazi Yarı Maratonu 21K klasmanında 3'üncü oldu. Çukurova Belediyesi atletizm takımı da üçüncülük kupasını elde ederek ilk takım kupasını kazandı.

Belediye Başkanı Emrah Kozay, Koray Het başkanlığındaki atletizm takımının kısa zamanda elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu söyledi. Sporcuları kutlayan Başkan Kozay, "Hedefimiz her alanda parlayan bir Çukurova. Sporcularımız elde ettikleri başarılarla Çukurova'yı sporla parlatıyorlar. Hepsini yürekten kutluyorum. Başarılarıyla Adana'ya öncülük yapıyor, gençlerimize de örnek oluyorlar. Henüz yolun başındayız. Bu daha başlangıç. İnanıyorum ki sporcularımız çok daha büyük başarılara imza atacak. Sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.