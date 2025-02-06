Çukurova Belediyesi'nden Deprem Paneli: 'Yaşam Alanlarımızı Dirençli Hale Getirmeliyiz'

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(ADANA)- Çukurova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Adana Büyükşehir, Yüreğir, Ceyhan ve Karataş belediyeleri ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu tarafından panel düzenlendi. "6 Şubat Depremleri'nin 2'nci yılında ne oldu, neler yapmalı" konulu panelde, deprem gerçeği tüm yönleriyle ele alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir Belediyesi, Ceyhan Belediyesi ve Karataş Belediyesi ile TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu tarafından panel düzenlendi. Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Ulaş Karasu, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Bilal Bilici, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, CHP il ve ilçe örgütleri, TMMOB'a bağlı odaların başkan ve yöneticileri, muhtarlar, meclis üyeleri, sivim toplum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"Denetleme yetkisini bertaraf edenler kulağını bilimin gerçeklerine kapatmıştır"

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından açılış konuşmasını yapan TMMOB Adana İKK Sekreteri Kerem Şahin, "Bugün yaşadığımız bu acı tablo gösteriyor ki, odalarımızın denetleme yetkisini bertaraf edenler kulağını bilimin ve tekniğin gerçeklerine kapatmıştır" dedi.

"Yaşam alanlarımızı depreme dirençli hale getirmek zorundayız"

6 Şubat Depremleri'nin üzerinden iki yıl geçtiğini dile getiren Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay da "İki yıl geçti ama acılarımız hala tarifsiz, yasımız da sonsuz. Depremlerde Adana'da enkaz altında kalan 461 canımızı yitirdik. Yaşadığımız acıları dün gibi bugün de yüreğimizde hissediyoruz. Bu acı hiç dinmedi, dinmeyecek" diye konuştu.

Deprem gerçeğinin çabuk unutulduğuna dikkat çeken Başkan Kozay, "6 Şubat Depremleri'nden artık gerekli dersleri çıkarmak, yaşam alanlarımızı depreme dirençli hale getirmek zorundayız. Deprem gerçeğini artık kabullenmek, bu gerçekle nasıl yaşamamamız gerektiğini öğrenmek ve bilinci çevremizdeki herkese kazandırmak zorundayız. Aksi halde yeni 6 Şubatları tekrar yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Çukurova genelinde büyük bir bilinçlendirme çalışmasının hazırlıklarını yapıyoruz"

6 Şubat'ta Adana'da en ağır yıkımın ve can kaybının Çukurova'da yaşandığını hatırlatan Başkan Kozay, şöyle devam etti:

"Çukurova Belediyesi olarak afetlere karşı hazırlıklı olmak, acil durum müdahale planlarını güçlendirmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini en üst düzeyde tutmak için ilk olarak Afet İşleri Müdürlüğümüzü kurduk. Olası bir afet durumunda anında hızlı ve etkili müdahale için gerekli altyapıyı kısa zamanda oluşturmayı hedefliyoruz. Deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili Çukurova genelinde büyük bir bilinçlendirme çalışmasının da hazırlıklarını yapıyoruz."

"Dirençli kentleri oluşturmamız gerekiyor"

Panelin moderatörlüğünü yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu da 6 şubat Depremleri'nin neden olduğu olumsuz sonuçları rakamlarla katılımcılara aktardı. Karasu, "Toplam 11 ilde 120 bin kilometrelik alana tesir eden bir deprem hepimiz için ağır ve acı sonuçlar doğurmuştur. Bu depremde bir kez daha gördük ki yönetenler, depremden sonra güzel binalar yapabilirler, sağlam binalar yapabilirler. Yeni imar alanları oluşturabilirler ama en önemlisi depremden önce bunları yapmak gerekiyor. Depremden önce vatandaşlarımızın can kayıplarının olmaması için sağlam, güvenli binaları, dirençli kentleri oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Dülger Türkoğlu, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Irmak ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki, katılımcılara deprem gerçeği hakkında yaşamsal bilgiler aktardı.