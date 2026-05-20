Adana'da 19 Mayıs coşkusu meydanlara taştı

(ADANA) - Çukurova Belediyesi ev sahipliğinde, Adana Büyükşehir, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan Belediyeleri iş birliğinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Programa, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, Yüreğir Belediye Başkan Vekili Cafer Boyraz, CHP Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy, CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, CHP Sarıçam İlçe Başkanı Sercan Polat, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özgürtan Çığ, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Tanık ile çok sayıda vatandaş katıldı.

GENÇLİĞİN ENERJİSİ MEYDANLARA TAŞTI

19 Mayıs etkinlikleri saat 19.00'da Gökkuşağı Kavşağı'ndaKİ buluşmayla başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle bir araya gelen vatandaşlar, saat 19.19'da düzenlenen Meşaleli Bayrak Yürüyüşü ile büyük bir kortej oluşturdu. Marşlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte gençler, aileler ve vatandaşlar, Cumhuriyet coşkusunu meydanlara taşıdı.

Yürüyüş boyunca oluşan renkli görüntüler ve yoğun katılım dikkat çekerken, Türk bayraklarıyla donatılan alanlarda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

SİMGE SAHNEYE ÇIKTI, COŞKU ZİRVEYE ULAŞTI

Meşaleli yürüyüşün ardından vatandaşlar Turgut Özal Uğur Mumcu Bulvarı Konser Alanı'nda düzenlenen etkinlikte buluştu. Sevilen sanatçı Simge'nin sahne almasıyla birlikte alandaki coşku daha da yükseldi. Binlerce vatandaşın şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği gecede, İzmir Marşı ve Cumhuriyet marşları alanı dolduran kalabalık tarafından büyük bir heyecanla söylendi.

"BUGÜN CESARETİ, UMUDU VE GENÇLİĞİ KUTLUYORUZ"

Etkinlikte vatandaşlara hitap eden Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 19 Mayıs'ın yalnızca bir bayram değil, bağımsızlık ruhunun ve gençliğe duyulan güvenin en güçlü simgelerinden biri olduğunu söyledi. Kozay, şöyle devam etti:

"Bugün burada yalnızca bir konser alanında değil, bir milletin bağımsızlık ateşinin yandığı ruhun içerisinde bir aradayız. Bugün burada yalnızca 19 Mayıs'ı kutlamıyoruz. Bugün cesareti kutluyoruz, umudu kutluyoruz, gençliği kutluyoruz. Tam 107 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında elinde büyük imkanlar yoktu ama yüreğinde çok büyük bir inanç vardı. O inanç; 'Bu millet yeniden ayağa kalkacak' inancıydı."

"19 MAYIS RUHUNDA AYRILIK YOKTUR"

Adana Büyükşehir, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan Belediyeleri ile gerçekleştirilen ortak organizasyona da değinen Başkan Kozay, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kozay, "Bugün burada Adana Büyükşehir Belediyemiz ile Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan Belediyelerimizin iş birliğinde, Çukurova Belediyemizin ev sahipliğinde çok güzel bir birlikteliği de yaşıyoruz. Çünkü 19 Mayıs'ın ruhunda ayrılık yoktur; birlik vardır, dayanışma vardır, omuz omuza yürümek vardır" ifadelerini kullandı.

MESAJLARDA BİRLİK, DAYANIŞMA VE GENÇLİK VURGUSU

Etkinlikte yapılan konuşmalarda 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğu, gençliğe duyulan güven ve toplumsal dayanışma vurgusu öne çıktı.

Silivri'de bulunan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in etkinlik için gönderdiği mesaj da alanda okundu. Oya Tekin'in mesajı, katılımcılar tarafından alkışlarla karşılandı.

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünü hatırlatarak, "19 Mayıs 1919 bir umudun başlangıcıdır. Bugün burada birlik var, kardeşlik var, coşku var, Cumhuriyet'e sahip çıkan gençlerimiz var" ifadelerini kullandı.

CHP Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy da konuşmasında 19 Mayıs'ın özgürlük mücadelesinin simgesi olduğuna dikkat çekerek, "Özgürlüğümüzü yeniden kazanacağız, bu ülkeyi yeniden kazanacağız" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ise gençlerin enerjisine vurgu yaparak, sağlık sürecine rağmen etkinliğe katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a özel olarak teşekkür etti. Geçer, "Gençlerimiz çok enerjik ve dinamik. Ama bugün aramızda aynı enerjiye sahip bir isim daha var. Sağlık sürecine ve dinlenmesi gerekmesine rağmen 'Ben gençleri Gençlik Bayramı'nda yalnız bırakmam' diyerek aramıza gelen Zeydan Başkanımız burada" ifadelerini kullanırken, sözleri alanda alkışlarla karşılandı.

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ise gençlere seslendiği konuşmasında, Türkiye'nin geleceğinin gençlerin çalışma azmi ve üretkenliğiyle şekilleneceğini vurgulayarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Tek bir şeye ihtiyacımız var; o da çok çalışmak" sözünü hatırlattı.

COŞKUYA BİNLERCE KİŞİ ORTAK OLDU

Meşaleler, Türk bayrakları, marşlar ve konser coşkusunun bir araya geldiği etkinlikte binlerce Adanalı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir heyecanla kutladı.