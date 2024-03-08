Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Ankara'nın bütçesi ortada yok - Son Dakika
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Ankara'nın bütçesi ortada yok

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Ankara\'nın bütçesi ortada yok

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın bütçesinin büyük bir kısmının yardımlara harcandığını ve bu nedenle şehrin geriye gittiğini belirtti. Altınok, seçilmesi halinde toplu taşıma esnafını destekleyecek çalışmalar yapacaklarını ve trafik problemini çözeceklerini söyledi.

08.03.2024 17:46
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Daha önce büyükşehir belediyesi bütçesinin yüzde 8'i yardımlara verilirken şu an yüzde 4'ü veriliyor. Dolayısıyla Ankara'nın yüzde 96'lık bütçesi ortada yok." dedi.

Altınok ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Hacı Bayram Veli Cami'sinde kıldığı cuma namazının ardından Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası ile Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası'na ziyarette bulundu.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer'in karşıladığı Altınok ve beraberindekiler, oda üyeleriyle Şehit Mesut Yağan Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Altınok, Ankara'nın son 5 yılda geriye gittiğini belirterek, ABB'nin borç batağında olduğunu öne sürdü.

Seçilmeleri halinde toplu taşıma esnafını ekonomik olarak destekleyecek çalışmaları hayata geçireceklerini bildiren Altınok, "Esnafımızın hep yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. En büyük gideriniz akaryakıt ve yedek parça. Aylık 100 bin lirayı buluyor. Maliyetleri azaltmak lazım. 'Peki siz ne yapacaksınız diyeceksiniz?' ÖTV indirimi için elimizden geleni yapacağız. Bunu yaparsak, elektrikli araç alabilirsiniz. Aynı zamanda ayda 30 bin liralık mazot desteği vereceğiz. Altınok, söz verip seçimden sonra bunları silmez. Altınok, sözünü tutar." diye konuştu.

Esnaf kökenli birisi olduğunu belirten Altınok, esnafın yaşadığı problemleri de bildiğini aktardı.

Kentte yaşanan trafik problemini çözerek minibüsçülerin trafikte geçireceği zamanı azaltacaklarını dile getiren Altınok, şunları kaydetti:

"Şu anda borç batağında olan bir Büyükşehir Belediyesi var. 'Ben yardım yapıyorum, yol yapmıyorum' diyen Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı var. Yaptığı yardımlar azalmış, rakamlar elimizde. Daha önce büyükşehir belediyesi bütçesinin yüzde 8'i yardımlara verilirken şu an yüzde 4'ü veriliyor. Dolayısıyla Ankara'nın yüzde 96'lık bütçesi ortada yok. Trafik problemini görüyorsunuz. Minibüsçülerin en çok iş yapacağı saatler akşam ve sabahtır. Bu sorunu çözmek için, alternatif yol ve bulvarlar yapacağız. Elektrikli otobüs ve metro projeleri ile trafiği rahatlatacağız. Otobüsçülerin ve minibüsçülerin yolda harcadığı zamanı azaltıp akaryakıttan tasarruf yapmanızı sağlayacağız."

Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş'ı ve üyelerini de ziyaret eden Altınok'a programları boyunca, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı ile MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş da eşlik etti.

Kaynak: AA

Turgut Altınok, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Ankara'nın bütçesi ortada yok - Son Dakika

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