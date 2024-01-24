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Cumhur İttifakı'nın Ankara'daki 25 ilçe belediye başkan adayları açıklandı - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'nın Ankara'daki 25 ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Cumhur İttifakı, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'daki 25 ilçe belediye başkan adayını tanıttı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen programda, AK Parti'nin 20 ve MHP'nin 5 olmak üzere aday gösterdiği ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhur İttifakı\'nın Ankara\'daki 25 ilçe belediye başkan adayları açıklandı
24.01.2024 - 14:10,
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Cumhur İttifakı'nın, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'daki 25 ilçe belediye başkan adayı tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen programda, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'nin 20 ve MHP'nin 5 olmak üzere Ankara'nın 25 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

AK Parti'den aday gösterilen 20 ilçe belediye başkan adayı şu şekilde:

"Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık, Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran, Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan, Çamlıdere Belediye Başkan adayı Hazım Caner Can, Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan, Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyyüp Tekiner, Evren Belediye Başkan adayı Hüsamettin Ünsal, Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın, Haymana Belediye Başkan adayı Özdemir Turgut, Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan, Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar, Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı, Nallıhan Belediye Başkan adayı İsmail Öntaş, Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin, Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan, Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Memiş Çelik ve Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan."

MHP'den aday gösterilen 5 ilçedeki belediye başkan adayları ise şu isimlerden oluştu:

"Ayaş Belediye Başkan adayı Mehmet Kirazdibi, Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel, Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal ve Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı."

Kaynak: AA
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