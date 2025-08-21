Cumhur Reyonu İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
Cumhur Reyonu İddiaları Yalanlandı

21.08.2025 17:59
DMM, süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulacağına dair iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak" iddialarını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir gazetede, Türkiye genelinde süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulması' yönünde öneri olarak gündeme getirilen konunun sosyal medya mecralarında çarpıtılıp, 'Süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak' şeklinde servis edildiği kaydedilerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir. Manipülatif sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar ise açıkça dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Bahse konu 'Cumhur Reyonu' ifadesi, bir devlet politikasını değil; yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade etmektedir. Söz konusu öneri, resmi kurumlar tarafından benimsenmiş ya da hayata geçirilmesi yönünde herhangi bir karar alınmış bir uygulama değildir. Buna rağmen ana muhalefet partisi temsilcilerinin, bir gazete yazısında dile getirilen bu öneriyi hükümet tarafından açıklanmış resmi bir proje gibi sunması ve bunun üzerinden siyasi değerlendirmeler yapması, maksatlı bir tutumun göstergesidir. Bu temelsiz iddialardan hareketle yapılan 'Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?' şeklindeki açıklamalar, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan, toplumda kutuplaşma üretmeyi hedefleyen, asılsız ve mesnetsiz bir kara propaganda girişimidir. Hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde 'Cumhur Reyonu' adıyla herhangi bir proje bulunmamaktadır. Bir gazete köşe yazısında yer alan öneriyi, devlet politikasıymış gibi sunarak siyasi polemik üretmek, kamuoyunu yanıltmak ve dezenformasyona zemin hazırlamaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, milletimize hizmet anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye yalnızca resmi kurumların açıklamaları üzerinden ulaşması büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon, Sosyal Medya, Medya, Kamu, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
