\'Orta Asya\' müfredattan kaldırıldı, yerine \'Türkistan\' geliyor

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, 'Orta Asya' isminin müfredattan kaldırılması ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, yaptığı yazılı açıklamada, "Emperyalizmin dayattığı batı menşeli tarih anlayışı ders kitaplarımızda uzun yıllar sorgulanmadan okutuldu. Bu yanlış ve maksatlı dayatmalardan biri olan 'Orta Asya' ismi şimdi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin tarafından tarihin çöplüğüne atıldı. Coğrafi bir ad olarak sınırları sömürgeci ve soykırımcı devletlerin eliyle kendi çıkarlarına göre belirlenip, karanlık emellerinin gereği de 'Orta Asya' adı verilmiş olan bu topraklar, aslında tüm Türk soylular için medeniyetlerinin, dillerinin, kültür ve kimliklerinin yoğrulduğu ata yurtları olan Türkistan idi. Bu gün ders kitaplarında 'Orta Asya' ifadesinin kaldırılarak yerine 'Türkistan' adının yazılması, bir kelime değişikliğinin ötesinde, aynı zamanda emperyalizmin suratına da atılmış tarihi bir tokat oldu" dedi.

'SON DERECE HAYATİ BİR KARAR'

Söz konusu değişikliği tarihi bir karar olarak niteleyen Topçu, "Ayrı beşiklerde büyüyen, parçalara ayrılarak çeşitli adlar verilmiş olan öz kardeşlerin tamamını, tarihi hakikatleriyle buluşturma ve birleştirme hedefinde çok önemli katkılar sağlayacaktır. Artık dünya döndükçe; İmam Matüridi'den, Kaşgarlı Mahmud'a Yusuf Has Hacib'e, Piri Türkistan Ahmet Yesevi'den Uluğ Bey'e kadar medeniyetimizin mimarlarını yetiştiren bu coğrafya, Türkistan olarak anılacak ve bunu gerçekleştirenler de her daim hayırla, minnetle ve şükranla yad edileceklerdir. Derebeyi ve sömürgeci batı medeniyetinin icat ettiği, Orta Asya yalanı, bu değişiklikle birlikte geleceğimizin teminatı olan Türk soylu tüm gençlerin zihninden ve tarihin sahifelerinden kaldırılmış oldu. Türk dünyasının bütün mensupları artık o topraklara baktığında yabancı bir coğrafyayı değil, kendi kadim ata yurtlarını göreceklerdir. Şimdi bu tarihi ve hayırlı hizmetin devamını, Ege Denizi yerine 'Adalar Denizi, Bizans yerine 'Doğu Roma' adlarının tarihsel hakikate uygun olarak değiştirilmesi hususunda devam edeceğini görüyoruz. Eğitim hayatında atılan bu yerli ve milli tarihi adım, gelecekte kendi tarihini ve köklerini başkalarının gözlüğüyle değil, kendi vizyonuyla okuyan bir neslin yetişmesini sağlayacak olan son derece hayati bir karar olarak, köklerimize dönmek ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürümek adına önemli bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Yalçın Topçu, ayrıca şunları kaydetti:

"Türk Dünyasının Aksakalı kardeş ülke Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev; Haziran 2018'de tarihi bir karar ile Güney Kazakistan eyaletinin adını 'Türkistan' olarak değiştirmiş, eyalet merkezini de Türkistan şehrine taşıyarak şu tarihi sözleri ifade etmişlerdi; 'Türkistan, Türk dünyasının beşiğidir. Kardeş Türk devletlerinin de bizi destekleyeceğinden eminim.' Türk Devletleri Teşkilatı Ömür Boyu Onursal Başkanı Sayın Nazarbayev'in o gün Güney Kazakistan'ın isim değişikliği için söyledikleri, bugün de Türk Milli Eğitimi tarafından yapılan bu tarihi değişikle yedi devlet, bir millet olan Türk dünyasının tamamı için geçerli olacak ve Atamız İsmail Bey Gaspıralı'nın 'Dilde, fikirde, işte birlik' şiarının gerçekleşmesine de ışık tutacak inşallah."