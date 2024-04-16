Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD heyetini kabul etti

Selendi'de Tütün Fideleri Toprakla Buluştu

Manisa'nın Selendi ilçesinde tütün üretimi yeniden yükselişe geçti. Kotanın kaldırılmasıyla birlikte çiftçiler, tütün fidelerini toprakla buluşturarak yoğun bir sezon geçiriyor. Tütün dikimleri gece saatlerine kadar devam edecek ve ürünün elde edilmesi için çapa, kırma, kurutma ve satışa hazırlık süreci yıl sonuna kadar sürecek.