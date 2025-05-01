Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta İşçi, Memur ve İşveren Temsilcileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta İşçi, Memur ve İşveren Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde işçi, memur ve işveren temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Erdoğan, iktidarı döneminde çalışma hayatına yönelik yapılan reformları anlattı.

01.05.2025 11:40  Güncelleme: 13:19
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde işçi, memur ve işveren temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Erdoğan, iktidarı döneminde çalışma hayatına yönelik yapılan reformları anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi, memur ve işveren temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Kutlayacağımız 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerle birlikte tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ediyorum. Ülkemizin büyümesi milletimizin güçlenmesi, Türkiye'nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakarca çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

İşçi ve işverenlerimizin her birine Rabb'imden helal, hayırlı ve bereketli kazançlar niyaz ediyor, Mevla emeklerini zayi etmesin diyorum. Değerli misafirler emek bizim hem inancımızda hem tarihimizde hem de kültürümüzde büyük bir kutsiyet taşır. Milletçe bugünlere gelmemizde emek vermenin say etmenin, sabırla çalışmanın önemli bir yeri vardır. Biz emek ve alın terini merkeze alarak inşa ettiğimiz medeniyetimizi örnek bir iş ahlakıyla süslemiş anlayışın mirasçılarıyız. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur; 'Kesinlikle hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.' Emeğin hak ettiği itibarı gördüğü, çalışanın hakkını aldığı, güçsüzün güçlüye ezdirilmediği tarihimiz işte bu hakikatin ışığında şekillenmiştir. Bu yüksek bilince sahip çıkmak, emeklerini alınteriyle bereketlendiren çalışanlarımızın haklarını korumak bizim hep temel önceliğimiz olmuştur. İşçi ve işverenlerimizin refah seviyelerinin yükseltilmesi, sendikaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

Kıymetli dostlarım, bu anlayışla son 23 yılda ihtiyaç duyulan yasa ve mevzuat düzenlemelerini bir bir hayata geçirdik. Sendikal hakları yeniden ele alarak önemli ölçüde iyileştirdik. İstihdam politikalarımıza hız ve etkinlik kazandırdık. Çalışma hayatının tüm aktörlerini kapsayan geniş çaplı reformlar yaptık. Tüm kesimler için fırsat eşitliğini önceleyen yenilikleri devreye aldık. Emekçilerimizin hak ve hukukunun korunmasına ilişkin hassasiyetimizi yalnızca sözlerimizle değil son dönemde hız verdiğimiz çalışmalarımızla da açıkça ortaya koyduk.

Tek parti zihniyetinin yasakladığı 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü yaparak resmi tatil ilan ettik. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nu revize ederek toplu sözleşme sistemini daha kuşatıcı hale getirdik. Kamu görevlilerimizin de toplu sözleşme hakkından yararlanmalarını sağladık. Daha önce türlü zorluklarla boğuşan sendikalarımızın kuruluş şartlarını kolaylaştırdık. Sendikal güvenceleri güçlendirdik. Grev hakkını rasyonel bir zemine oturttuk. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe koyarak çalışma şartlarını ve alınacak tedbirleri azami suretle iyileştirdik.

Belediyelerde çalışan taşeron işçilerimize ve sözleşmeli personele kadro imkanı tanıdık. Ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini daha güçlü şekilde geri getirdik. Ülkemiz adına bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık. Cuma ve hac izinleri de dahil kamu çalışanlarımızın ibadet haklarından tam anlamıyla istifade edebilmelerinin önünü açtık. Bu yıl yüzde 30 zam yaptığımız asgari ücretten gelir vergisini kaldırdık. İşverenlerimize yönelik asgari ücret desteğimizi de aynı şekilde sürdürüyoruz.

Burada sayamayacağımız kadar çok projeyi, hizmeti, yatırımı hayata geçirdik. Bundan sonra da inşallah aynı azimle, aynı istek ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. İşçi ve işverenlerimizle, çiftçi ve üreticilerimizle, sendikalarımızla, tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Türkiye yüzyılını, emeğin ve alın terinin yüzyılı yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Rabb'im hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tekrar tebrik ediyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından sözü alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve işçi, memur ve işveren temsilcileri Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta İşçi, Memur ve İşveren Temsilcileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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