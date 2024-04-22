Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 yıl sonra gerçekleştirdiği Irak ziyaretinde Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmelerinde iki ülke arasında stratejik konular gündeme geldi.

Görüşme sırasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meselelerle terörle mücadele konuları ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Kalkınma Yolu Anlaşması'nı imzaladı.

KALKINMA YOLU ANLAŞMASI'YLA TİCARET HACMİ ARTIRILACAK

İki ülke arasında imzalanan Kalkınma Yolu Anlaşması ile iki ülke arasında ticaret hacminin Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanması sonrası 2030 yılında 20 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

IRAK CUMHURBAŞKANI'NA TERÖR VURGUSU: TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNDEN ARINDIRILMASI GEREKİYOR

Resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk görüşmesini Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Bağdat Sarayı'nda gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmede Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konularının ele alındığı ve Erdoğan'ın, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

TÜRKMENLERLE İLGİLİ HASSASİYET

Paylaşımda ayrıca Erdoğan'ın Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu vurguladığı açıklandı.

"GAZZE'DEKİ İSRAİL ZULMÜNÜ DURDURMAK İÇİN ÇABALARIMIZ SÜRÜYOR"

Erdoğan'ın görüşme sırasında Gazze'deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söylediği İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu.

ERBİL'İ DE ZİYARET EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları çerçevesinde daha sonra Erbil'e de ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan Erbil'de, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirecek.