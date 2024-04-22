Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra Irak'ta - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra Irak'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Erdoğan, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Sudani ile görüşmeler gerçekleştirecek, anlaşmalar imzalayacak ve Erbil'e ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette ikili ilişkiler, güvenlik, ticaret ve su sorunu gibi konular ele alınacak.

22.04.2024 20:29
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra Irak'ta

BAĞDAT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aradan sonra resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan, 13 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Erdoğan Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Irak Başbakan Muhammed Şiya Sudani tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından askeri kıtayı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti kapsamında Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Sudani ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan ile Sudani ortak basın toplantısı düzenleyecek, iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak. Erdoğan, temasları çerçevesinde daha sonra Erbil'e ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde ikili ilişkiler, güvenlik, ticari ve su sorunu gibi konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Irak ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2011 yılında Irak'ı ziyaret etmişti.

Kaynak: İHA

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