Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türklerinin kaybedecek 60 yılı daha yok. Biz artık tüketilmiş federasyon modeline dayanan Birleşmiş Milletler parametreleriyle vakit kaybedemeyiz." dedi.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türklerinin kaybedecek 60 yılı daha yok. Biz artık tüketilmiş federasyon modeline dayanan Birleşmiş Milletler parametreleriyle vakit kaybedemeyiz. Kıbrıs Türk tarafının desteğini açıkça çektiği birçok kez denenmiş ve başarısız olmuş bir çözüm modelinde ısrarcı olmanın kimseye bir faydası bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın ortaya koymuş olduğu iki devletli çözüm vizyonunun tüm gücümüzle arkasındayız. Buradan tüm dünyaya bir kez daha çağrımızı yapıyoruz. Uluslararası toplum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalı, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkileri bir an önce kurmalıdır. Doğrudan uçuşların ve ticaretin önü açılmalıdır."

Erdoğan, bugün gelinen noktada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda görünürlüğünün her geçen gün arttığına işaret ederek, "Rumlar kendini Ada'nın tek hakimi ve sahibi gibi göstermeye çalışsa da artık Türk Devletleri Teşkilatı'nda, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda temsil edilen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır." dedi.

Hankendi'de, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde şanlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının diğer ülke bayraklarının yanında dalgalandığını vurgulayan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve can Azerbaycan halkına Kıbrıs davasına verdikleri destek için şükranlarını sundu.

"Zorlukları birlikte göğüslüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün burada, tıpkı 51 yıl önce olduğu gibi aynı inançla, aynı kararlılıkla bir arada olunduğunu dile getirerek, "Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçmişte nasıl omuz omuzaysa bugün de aynı azimle, aynı istikamette yürümeye devam ediyor. Zorlukları birlikte göğüslüyoruz. Ambargoları birlikte aşıyoruz. Geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz." diye konuştu.

Kıbrıs Türkü'nün hayat standartlarını yükseltecek projeleri de yine birlikte hayata geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, bugün temeli atılan Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi'nin birinci etabı ile açılışı yapılan Lefkoşe Çevre Yolu ikinci etabı ile Yeni Maraş Sağlık Merkezi'nin hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, 3 Mayıs'ta açılışına iştirak ettiği Cumhuriyet Yerleşkesi gibi bu yeni projelerin de kardeşliğin ilave nişaneleri olacağına inandığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm, eğitim, teknoloji ve dijitalleşme ile öne çıkması ve tüm sektörlerde atılım gerçekleştirmesi için de desteklerin süreceğine işaret eden Erdoğan, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'e gösterilen büyük ilginin herkesi umutlandırdığını kaydetti.

Erdoğan, "İnşallah, gönül gönüle verecek, çok daha önemli projelere, başarılara, çalışmalara, zaferlere yine birlikte imza atacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlere rahmetli Rauf Denktaş'ın kaleminden dökülen şu güzel mısralarla veda etmek istiyorum. Bakınız ne diyor merhum Denktaş; 'Kim demiş ki benim için bu beldede ati yok? Kim demiş ki bu toprakta Türk oğlunun hakkı yok? Bu diyarlar sizin için etmez diyen cahil kim? Haykırırım cevap versin bizi fazla gören kim? Ey asil Türk, bu sözleri söyleyecek herkesin demir gibi yumruğunu vur başına inlesin. Bu toprakta atan kalpler nereden gelmiş dinlesin. Türk'e yer yok bu diyarda çıksın gitsin kim demiş?'

Kim ne derse desin, Allah'ın izniyle, Türkiye'nin desteğiyle Kıbrıs Türkü kendi öz vatanında özgürce yaşamaya ebediyen devam edecek. Sırtını kime yaslarsa yaslasın, hiçbir güç buna engel olmayacak. Bırakın eski acıları yaşatmayı, kimsenin buna cüret dahi edemeyeceği bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni inşa edeceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitleri minnetle andı, gazilere uzun ve sağlıklı ömür dileyerek, "Heyecanımıza ortak olan, gururumuzu paylaşan herkese, özellikle Azerbaycan, Pakistan ve Bulgaristan'dan gelen kıymetli misafirlerimizi kalpten kutluyorum." dedi. Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın Kıbrıs Türk halkına ve tüm millete kutlu olması temennisinde bulundu.

Notlar

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ve Türkiye ile KKTC'nin bayraklarının göndere çekilmesinin ardından başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmaların ardından geçit törenini izledi.

Askeri birlikler, bando takımı ve üniversite öğrencilerin de yer aldığı geçit töreni sırasında Erdoğan, yanına gelen çocukla kısa bir süre sohbet etti.

Törene, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti genel başkan yardımcıları Nihat Zeybekci, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan, Kürşat Zorlu, Belgin Uygur ve bazı milletvekilleri katıldı.

(Bitti)