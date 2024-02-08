Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni\'nde konuştu Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yapılan tespitler sonunda Adıyaman'da yaklaşık 39 bini konut, 3 bin 400'e yakın işyeri ve 3 bine yakın ahır olmak üzere toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. Bugün 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, yapılan duanın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile butona basarak kura çekimini başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yaptığı konuşmada, Adıyaman'ın 6 Şubat depremlerinden en çok yara alan şehirlerden biri olduğunu söyledi.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan bu depremlerde Adıyaman'da 8 bin 561 insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Depremde yıkılan 6 binin üzerindeki binaya ilave olarak acil yıkılacak durumda 8 binin üzerinde ağır hasarlı olarak da 19 binin üzerinde bina vardı. Yapılan tespitler sonunda Adıyaman'da yaklaşık 39 bini konut, 3 bin 400'e yakın işyeri ve 3 bine yakın ahır olmak üzere toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. Bugün 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz. Konutlarımızın hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diliyorum. İnşallah içinde huzurla, güvenle, emin bir şekilde oturacağınız evlere kavuşuyorsunuz. Halen inşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz."

Gelecek sene tüm hak sahiplerini evlerine ve iş yerlerine kavuşturmayı hedeflediklerini bildiren Erdoğan, bu süreçte barınma sorununu çözmek için de pek çok adım attıklarını, Adıyaman'a acil barınma ihtiyacını karşılamak üzere 91 binin üzerinde çadır gönderdiklerini söyledi.

Konteyner kentlerde ve kırsalda 35 bine yakın konteyner kurarak buralarda 118 bin vatandaşa hizmet verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu tesislerinde 14 binin üzerinde kardeşimizi misafir ettik toplam 1,2 milyar liraya yakın kaynak kullanarak 27 bin 609 haneye kira yardımı yaptık. Şimdi kalıcı konutların teslimine başlayarak şehrimizin ayağa kaldırılmasında yeni bir safhaya geçtik." dedi.

Adıyaman'a savunma sanayi yatırımı

Erdoğan, deprem bölgesinde son 1 yılda yapılan çalışmaların anlatıldığı videonun da izletildiği törende, "Biz temeli atarken ne söz verdiysek onu yaptık. Bunlar sadece 3-5 dakikaya sığdırabildiklerimiz, çok daha fazlasını hayata geçirdiğimizi sizler zaten biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Sadece konut ve iş yeri yapmakla şehirlerin caddelerini ve meydanlarını yeniden düzenlemekle kalmadıklarını, aynı zamanda şehirleri Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak temel altyapıyı ve büyük yatırımları da planlayıp, hayata geçirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede ülkemizin en hızlı büyüyen sektörü savunma sanayimizin yatırımlarını deprem bölgesi şehirlerimize yönlendirmek amacıyla bir iskan ve istihdam projesi başlattık. Adıyaman'ımıza savunma sanayi şirketlerimizin ortaklığıyla ve TUSAŞ'ın koordinasyonunda hem laboratuvar ve test altyapısı hem de kablo, konnektör ve kablaj üretim tesisi kuruyoruz. İnşası süren bu tesis, inşallah yıl sonuna doğru faaliyete geçecektir. Böylece sanayi alanında zaten ciddi bir atılım içinde olan şehrimizi savunma sanayimizin de merkezlerinden biri haline dönüştüreceğiz.

Özel sektörümüzün şehrimize olan ilgisinin artarak sürdüğünü görüyorum. Nitekim Adıyaman, tüm deprem bölgesi şehirleri içinde sigortalı sayısı bakımından kayıplarını en hızlı telafi eden ve hatta deprem öncesinin üzerine çıkaran tek şehrimizdir. Biliyorsunuz mayıs seçimlerinde aile yapımızı güçlendirmek, gençlerimizi desteklemek için bir fon kurma sözü vermiştik. Önümüzdeki haftalarda başvuruları başlayacak. Bu çalışmanın da önceliği deprem bölgesi şehirlerimizdeki kadınlarımız ve gençlerimiz olacaktır."

"Başka bir ülke yoktur"

Daha pek çok projeyle Adıyaman'ı ve tüm deprem şehirlerini eskisinden daha mamur ve müreffeh hale getirmekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Emin olun dünyada 14 milyon insanı etkileyen, 11 ilimizin 124 ilçesindeki 7 bin mahalle ve köyümüzde yıkıma yol açan böylesine büyük bir felaketin altından bu kadar kısa sürede kalkabilecek başka bir ülke yoktur." dedi.

Gelişmiş ülkelerin dahi 6 Şubat'ta yaşanan depremlere göre çok daha küçük afetler karşısında nasıl çaresiz kaldığının bilindiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üstelik Türkiye tarihinin en büyük imar, inşa ve ihya seferberliğini yaşadığı nice olumsuzluklara rağmen bunu yürütmektedir. Sizler de takip ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

Terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye istikamet verme, toplumu huzursuz etme, siyaseti yönlendirme çabalarının hiç bitmediğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hem sınırlarımızın ötesinde hem de şehirlerimizde birden artış gösteren terör eylemleri, provokasyonlar, tahrikler, tuzaklar boşuna değildir. Hepsi de bu amaca hizmet etmek üzere yazılmış, aynı senaryonun bir parçası olarak tedavüle konulmuş araçlardır. Bu oyunu kuranların bilmedikleri bir şey var. O da Türkiye'nin artık 'eski Türkiye' olmadığıdır. Hatırlarsanız çeyrek asır öncesinin Türkiye'sinde 3-5 milyar dolarlık operasyonlarla ekonomimiz çökertilir, 3-5 eylemle güvenliğimiz bozulur, 3-5 provokasyonla huzurumuz kaçırılırdı. Zayıf siyasi iktidarlar ve vesayetin güdümündeki kurumlar sebebiyle bu basit operasyonların önü süratle kesilemediği için güvensizlik ve istikrarsızlık iklimi bir kara bulut gibi başımızdan hiç eksik olmazdı.

İktidara geldiğimizde milletimizden aldığımız destek ve güçle önce güven ve istikrar iklimini tesis edecek adımları attık. Elbette önümüze pet çok tuzak kuruldu, pek çok sinsi oyunla yolumuz kesilmeye çalışıldı. Gezi olaylarından darbe girişimlerine, terör eylemlerinden sınırlarımızın tacizine, sosyal kaos çıkarma denemelerinden, ekonomik tuzaklara, her yolu denediler. Hamdolsun hepsinin de birer birer üstesinden gelerek demokrasi ve kalkınma atılımlarımızı kararlılıkla hayata geçirdik. Son olarak şanslarını geçtiğimiz yılın mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde denediler. Normal şartlarda yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek olanları aynı ittifak çatısı altında birleştirdiler ama yine de başaramadılar. Bütün günahı da Bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler."

"Gençlerimize büyük ve güçlü Türkiye'yi teslim edene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz"

"Bay Kemal'e ilk hançeri vuranlar ise toplam oyları yüzde biri dahi bulmadığı halde sırtında Meclis'e taşıdığı uyanıklar oldu." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halbuki milletimiz o dönem kimin nerede durduğunu gayet iyi hatırlıyor. Şimdi de önümüzdeki mahalli idareler seçimlerinde bilhassa bazı belediyeleri kaybetmemek için yine akıllara ziyan arayışlara giriştiler. Terör örgütleriyle ilişkileri tescilli partilerle demlenmek mi dersiniz, daha önceki gün Çağlayan Adliyemize saldıranların da aralarında olduğu teröristlere kol kanat germek mi dersiniz? Emperyalistlerin ülkemizi köşeye sıkıştırmak için kullandıkları her araca, her argümana sarılmak mı dersiniz? Velhasıl akla gelen gelmeyen, nice karanlık pazarlıkla garip bir telaş ve saldırganlık içinde çırpınıp duruyorlar. Bir yandan da kendi içlerinde saç saça, baş başa kavga halindeler."

Milletin mayıs seçimlerinin ardından altılı ittifakın düştüğü duruma bakıp "ülke iyi ki bunların eline kalmadı" diye hamdettiğini belirten Erdoğan, mart seçimlerinin ardından da herhalde aynı şükrü şehirlerdeki vatandaşların "iyi ki bunların eline düşmedik" diye yapacağını, gidişatın onu gösterdiğini söyledi.

Bunları siyasetin latifesi olarak ifade ettiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoksa kimin ne yaptığı, kimin kiminle yol yürüdüğü, kimin kime hizmet ettiği, kimin hangi bataklıkta çırpındığı bizi ilgilendirmiyor. Biz ülkemize, milletimize, şehirlerimize en başta da deprem bölgemize neler yapabileceğimize, dertlere nasıl derman olabileceğimize, sıkıntıları nasıl çözebileceğimize, eksikleri nasıl tamamlayabileceğimize bakıyoruz. Özellikle milletimizin bize verdiği yetkinin ve sağladığı desteğin gereğini yerine getirmezsek vebal altında kalırız. Türkiye Yüzyılı sözümüzü, şehirlerimizin geleceğe hazırlanması dahil her alanda yerine getirmeden bize durmak, dinlenmek haramdır. Gençlerimize büyük, güçlü, müreffeh Türkiye'yi teslim edene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.

Ben evlatlarımızdan ümitliyim. Tabii çocuklarımızla birlikte onları yetiştiren hanımlarımızdan ümitliyim. En çok kadınıyla, genciyle, Adıyamanlı tüm kardeşlerimden ümitliyim. Nüfusu giderek büyükşehir sınırlarına doğru yaklaşan Adıyaman'ımızı sanayisiyle, ticaretiyle, turizmiyle, altyapısı ve üstyapısıyla hak ettiği yere çıkarmak için sizlere ihtiyacımız var. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Yeter ki siz şehrinize, evinize, işinize, ailenize, geleceğinize sıkı sıkıya sahip çıkın. Gerisinin üstesinden Allah'ın izniyle beraberce geliriz."

Adıyaman programını diğer illere göre çok daha geniş tuttuklarını belirten Erdoğan, buradan aday tanıtım programına geçeceklerini, hem ilçe adaylarını açıklayacak hem de oradakilerle hasbihal edeceklerini ifade etti. Erdoğan, daha sonra ise önceki gelişlerindeki verdikleri sözü tutarak Kahta ve Sincik ilçelerine giderek vatandaşlarla kucaklaşacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ilçede de aynı zamanda yapılan çalışmaları yerinde görme, eksikleri yerinde tespit etme imkanı bulacaklarını dile getirirken, kura çekiminde evlerinin anahtarlarını alma hakkı kazanan vatandaşları bir kez daha tebrik etti.