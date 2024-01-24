Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara\'da AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı\'na katılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da, AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme ile Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak. Erdoğan, daha sonra Reisi'nin onuruna resmi akşam yemeği verecek, Türkiye-İran İş Forumu'na iştirak edecek.

(Ankara/12.00/14.00/17.15/19.00)