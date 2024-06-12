Cumhurbaşkanı Erdoğan, astronot Tuva Cihangir Atasever ve ailesiyle bir araya geldi

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Yörünge Altı Araştırma Görevi'ni tamamlayıp yurda dönen astronot Tuva Cihangir Atasever ve ailesiyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda 'Yörünge Altı Araştırma Görevi'ni tamamlayan, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ile ailesini kabul etti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.