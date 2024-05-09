Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayınladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda; "Türkiye olarak, gelecekte daha müreffeh, daha dayanışmacı, daha açık, ülkemizin hak ettiği yeri aldığı bir Avrupa tablosu için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim" dedi.

09.05.2024 14:05  Güncelleme: 14:29
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda; "Türkiye olarak, gelecekte daha müreffeh, daha dayanışmacı, daha açık, ülkemizin hak ettiği yeri aldığı bir Avrupa tablosu için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan mesaj şöyle:

"Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun yayımlandığı 9 Mayıs, Avrupa Birliği'ne (AB) adaylık statümüzün tescil edildiği 1999 yılından bu yana ülkemizde de 'Avrupa Günü' olarak idrak edilmektedir. 9 Mayıs Avrupa Günü, sadece Avrupa'nın siyasi ve ekonomik birliğinin başlangıcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda onlarca yıl süren ortak çabanın meyvesi durumundaki barışın ve istikrarın anılmasına da imkan sağlamaktadır. Ancak, küresel düzeyde ve yakın bölgemizde yaşanan savaşlar, çatışmalar, terör eylemleri, düzensiz göç ve iklim değişikliği gibi birçok meydan okuma, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Kıtası'nda da düzeni tehdit etmektedir.

Kıta genelinde giderek tırmanan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılık, Avrupa'da hayatlarını sürdüren insanlarımız ve göçmenler için en büyük endişe kaynaklarından biridir. Avrupa Türk Toplumu'na yönelik ayrımcılık ve nefret suçları günden güne olağan hale gelmektedir. Bugüne kadar 15 bini çocuk toplam 35 bin Filistinlinin katledildiği Gazze krizi bağlamında bazı Avrupa kurumlarının ve ülkelerinin izlediği politikalar ise Avrupa değerlerine yönelik inancın sarsılmasına sebep olmuştur. Avrupa'yı ve müşterek coğrafyamızı etkileyen krizler, çatışmalar ve savaşlar çözümsüzlüğe mahküm oldukça, bu değerlerin sorgulanması artarak devam edecektir. Mevcut jeopolitik konjonktürde, AB'nin, geniş Avrupa coğrafyası ve Akdeniz Havzası'nda kapsayıcı, işbirliğini önceleyen ve adaletli politikalar izlemesi, Kıtamızın geleceği açısından her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

Genişleme politikasının ivme kazandığı bu kritik dönemeçte, ülkemiz ve AB'nin, ilişkilerinin temeli olan katılım müzakereleri dahil, her alanda işbirliğini geliştirmesi ve daha sağlam bir zemine oturtmasının vakti çoktan gelmiştir. AB'nin ülkemizle ilişkilerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde adil ve sonuç odaklı bir yaklaşımla yürütmesi, ilişkilerimizi çıkmaza sokan politika ve söylemlerden kaçınması hayati öneme sahiptir. Avrupa Birliği'nin küresel güç olmasını da olumsuz anlamda etkileyen ülkemize yönelik dışlayıcı politikalar karşısında, Türkiye, sahip olduğu stratejik imkan ve kabiliyetlerini kullanmaktan ve geliştirmekten geri durmayacaktır. Türkiye olarak, gelecekte daha müreffeh, daha dayanışmacı, daha açık, ülkemizin hak ettiği yeri aldığı bir Avrupa tablosu için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim.

Bu düşüncelerle, vatandaşlarım başta olmak üzere tüm Avrupalıların 9 Mayıs Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA

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