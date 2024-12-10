Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile Suriye'deki Gelişmeleri Konuştu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile Suriye'deki Gelişmeleri Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

10.12.2024 20:25
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son gelişmeler üzerine Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte Suriye'nin terör unsurlarından arındırılması, birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini unsurlarıyla Suriyelilerin tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüşleri ile ilgili sürecin planlandığını, Suriye'nin yeniden imarı ile ilgili çalışmaların geri dönüşleri hızlandıracağını belirtti."

Erdoğan ayrıca İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Türkiye'nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye'nin Suriye'de barıştan, özgürlükten, diyalogdan, adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye'de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye'nin istikrarına katkı sağlamadığını, Suriye'nin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğunu belirtti."

Cumhurbaşkanı Suriye konusunda ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan - Aliyev görüşmesine ilişkin şu notları paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi için Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefon görüşmesinde, Suriye'de oluşan yeni durumla ilgili memnuniyetini dile getirdi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile Suriye'deki Gelişmeleri Konuştu - Son Dakika

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