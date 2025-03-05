Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.

Aliyev, Iğdır- Nahçıvan doğal gaz boru hattının açılış töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i Külliye'nin giriş kapısında karşıladı.

Daha sonra Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.