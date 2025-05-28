Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü etkinliğinde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan\'ın Bağımsızlık Günü etkinliğinde konuştu Açıklaması
28.05.2025 17:19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ'daki bağımsızlık zaferi bugün Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Karabağ'daki bağımsızlık zaferi bugün Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor. O gün yakılan istiklal meşalesi bugün çok daha parlak ve kuvvetli şekilde Azerbaycan'ın yolunu aydınlatıyor." dedi.

Erdoğan, Azerbaycan'daki temasları kapsamında 28 Mayıs Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Hekeri Nehri kıyısında düzenlenen etkinlikte katılımcılara hitap etti.

Konuşmasına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Bakü'den Gence'ye, Şuşa'dan Nahçıvan'a, Azerbaycan'ın dört bir yanındaki vatandaşlara sevgilerini gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Can Azerbaycan deyince, iki devlet bir millet deyince yüreğinde fırtınalar kopan 86 milyonun selamını iletmek istiyorum. Şimdi buradaki tabloda üç devlet tek millet." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın 28 Mayıs Müstakillik Günü dolayısıyla ortak kültür ve kardeşliğin vurgulandığı buluşmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Bağımsızlığın nasıl kazanıldığını, ne kadar değerli olduğunu çok iyi bilen bir milletin evladı olarak bağımsızlık gününüzü can-ı gönülden tebrik ediyorum. İstiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri şehadetleriyle taçlandırılan kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Rabb'im aziz şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin." diye konuştu.

Erdoğan, Azerbaycanlı Şair Samet Vurgun'un "Azerbaycan" şiirinden dizeler okuyarak, şunları kaydetti:

"Obamız, yuvamız ve gözbebeğimiz Azerbaycan'la aramızdaki muhabbeti inşallah güçlendirerek devam ettireceğiz. İyi günde olduğu gibi, Allah korusun, zor günlerinde de Azerbaycan halkının her zaman yanında olacağız. Rabb'im Azerbaycan- Türkiye gardaşlığını ilelebet daim eylesin. 1918'de Azerbaycan'da kurulan Cumhuriyet İdaresi, nasıl istiklalin ve hür iradenin timsali haline geldiyse Karabağ'daki bağımsızlık zaferi de bugün Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor. O gün yakılan istiklal meşalesi bugün çok daha parlak ve kuvvetli şekilde Azerbaycan'ın yolunu aydınlatıyor. Karabağ'ın azatlığıyla birlikte bu topraklarda yükselen her bir nota sadece bir zaferin değil, bir milletin adeta yeniden dirilişinin sesi oldu. Birazdan dinleyeceğimiz bu ezgilerde Karabağ'ın hür topraklarının sesi var. Bu namelerde Şuşa'nın taşında yankılanan hürriyetin, Laçın'ın vadisinde büyüyen umudun, Gence ve Bakü'de yeşeren millet iradesinin tezahürü var. Havalandırılan her bestede bedeli canla ve kahraman şehitlerimizin mübarek kanlarıyla ödenmiş, muazzam bir zaferin ruhu var. Bugün bu konseri ebedi kardeşliğimizi, müşterek hafızamızı, müreffeh ve güçlü geleceğimizi selamlayan nadide bir buluşma olarak görüyoruz."

"Azerbaycan'la güçlü işbirlikleri kuruyoruz"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile daha önce Fuzuli ve Zengilan uluslararası havalimanlarını hizmete aldıklarını hatırlatan Erdoğan, "Bugün de ne mutlu ki Laçın Uluslararası Havalimanı'nı açmak yine bizlere nasip oldu. Enerjiden ulaştırmaya, savunmadan ticarete, tarımdan eğitime, her alanda Azerbaycan'la hamdolsun güçlü işbirlikleri kuruyoruz. İlham kardeşimin eşsiz katkılarıyla münasebetlerimizi her geçen gün sadece bölgeye değil, tüm dünyaya örnek olacak seviyeye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istikrar abidesi olarak yükselen Azerbaycan'ın başarılarıyla gurur duyduklarını vurgulayarak, "30 yıl aradan sonra esaretten kurtulan Karabağ için artık vakit başarı, barış ve kalkınma hikayesi yazma vaktidir. Bugün geçmişte yaşadığımız acılardan ders çıkartarak kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını hedefliyoruz. Muzaffer Başkomutan Sayın Aliyev'in barışın da mimarı olarak adını tarihe yazdıracağına inanıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü Hekeri Nehri kıyısında konserle kutlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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