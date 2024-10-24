Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak

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BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam yurda ayak basar basmaz İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak.

24.10.2024 17:28  Güncelleme: 17:54
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısının yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da sürpriz bir hamle geldi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA ZİRVE

BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam yurda ayak basar basmaz İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak. Zirvenin ana gündem maddesi TUSAŞ'a yapılan saldırı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak

"AZİM VE KARARLILIK PERÇİNLENMİŞTİR"

BRICS Liderler Zirvesi'nde dünkü saldırıyla ilgili bir açıklama yapan Erdoğan, "Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir" dedi.

59 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan; 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı TUSAŞ saldırısının ardından MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri terör hedeflerini yerle bir etti. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında 2'si sözde üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı\'nda güvenlik toplantısı yapacak

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak - Son Dakika
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