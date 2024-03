Erdoğan: 31 Mart\'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz

Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 50 bin vatandaşın katıldığı partisinin Muğla mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Gündemine yerel seçimleri alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl inşallah Ramazan Bayramı gelmeden beraberce 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz. Ülkemize ve Muğlamıza en büyük müjdemiz bu olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen Muğla mitinginde vatandaşlara hitap etti. Muğla'da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, gönüllerinin Muğla'dan hiç ayrılmadığını, Muğla'ya yapılan her hizmette mühürlerinin ve damgalarının olduğunu söyledi. Kendisinin de fahri Muğlalı olduğunu belirten Erdoğan, "Fırsat buldukça Marmaris'teki devlet misafirhanesinde birkaç gün dinlenmeye çalışan bir kardeşiniz sıfatıyla kendimi fahri Muğlalı olarak da görüyorum." ifadelerini kullandı.

"HER KESİMDESİN VATANDAŞIMIZIN TAMAMINA HİZMET ETTİK"

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Muğla'dan aldıkları oy oranlarına da değinen Erdoğan, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanlığında aldığımız yüzde 34,5 ve milletvekilliğinde aldığımız yüzde 32 oy oranı için tüm Muğlalılara teşekkür ediyorum. Ama biliyorum ki bu oy oranları Muğla ile aramızdaki sevginin derinliğini göstermekten çok uzak. Hep söylediğimiz gibi biz bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin asırlık ihmallerin sonucu olan altyapı eksiklerini gidermek için çalıştık. Milletimizin anasından emdiği ak süt kadar helali olan hak ve özgürlüklerini geliştirmenin mücadelesini verdik. Demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın meyvesini de ülkemizi 21 yılda üç kat büyüterek, insanımızın özgüvenini artırarak aldık. Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız sürecinde ne şahsen ne hükümet uygulamalarıyla ne parti politikalarıyla hiç kimseyi hiçbir zaman ötekileştirmedik. Her kesimden vatandaşımızın tamamını kucakladık, tamamına hizmet ettik. Muğla Yörüklerinin ve Türkmenlerinin mağduriyetlerini de biz ortadan kaldırdık. Kürt kardeşlerimizin hakkını da biz savunduk. Karadeniz'in, Akdeniz'in geçit vermez dağlarına hangi yatırımları yaptıysak Ege'nin, Doğu Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun her karışına da aynı yatırımları biz götürdük."

Türkiye'yi önce 2023 hedefleri ile ardından Türkiye Yüzyılı vizyonuyla buluşturduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: "Sanayi, ticaret, tarım ve turizmiyle her alanda üreten, istihdam eden, kendisine ve ülkesine katkı sağlayan insanlarımızı destekledik, teşvik ettik. Sağladığımız huzur ve güven iklimi sayesinde altyapısı gelişen, potansiyeli harekete geçen Türkiye'nin özellikle bereketinin en yakın şahidi Muğlamızdır. Şöyle bir çeyrek asır öncesinin Muğla'sını gözlerinizin önüne getirin, yanına da bugünkü Muğla'yı koyun. Arada adeta asırlık fark göreceksiniz."

"BELEDİYENİN ENGELLEDİĞİ PROJELERİ ÜST ÜSTE KOYSANIZ BİR MUĞLA DAHA ÇIKAR"

Erdoğan, yaptıkları yatırımlarla Muğla'nın dünyanın göz bebeği ve çekim merkezi bir şehir haline geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Buna rağmen Muğla hak ettiği yerde değildir. Muğla'nın potansiyelini tam anlamıyla kullanmasının önündeki en büyük engel ise bu şehrin büyükşehir belediyesini 25 yıldır yöneten zihniyettir. Kendisi şehir için hiçbir şey üretmeyip Muğla'yı köy görünümünde tutanlar, bakanlıklarımızın ve girişimcilerimizin hayata geçirmek istediği projeleri engellemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Öyle ki Muğla Büyükşehir Belediyesinin idari tasarrufla veya yargı yoluyla engellediği projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar. Şayet bugün Muğla turizmde ve tarımda Antalya'nın gerisinde kalmışsa tek sebebi işte bu zihniyettir. ve onun Atatürk'ün arkasına saklanan kifayetsiz temsilcileridir."

"AYAYDIN TERCİHİ BİLE KARARLILIĞIMIZIN İFADESİDİR"

Cumhur İttifakı olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Aydın Ayaydın'ı gösterdiklerini anımsatan Erdoğan, "Kendisi ülkemizin akademide, bürokraside, siyasette tecrübeli, en saygın, en çözüm odaklı isimleri arasında yer alan bir hocamızdır. Sadece bu tercih bile şehrimizi hak ettiği eserlere ve hizmetlere kavuşturma konusundaki kararlılığımızın ifadesidir. Muğlamızın diğer alanlarla birlikte belediyecilikte de Türkiye Yüzyılı vizyonumuza uygun adımlarla ilerlemesini istiyoruz. Biz bu konuda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"31 MART'TA MİLLİ İRADE BAYRAMINI İLAN EDECEĞİZ"

Erdoğan, mitinge 50 bin kişinin katıldığına dikkati çekerek, Muğla ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamak istediklerini vurguladı. Ramazan ayının rahmetli ve bereketli iklimine yaklaşıldığını dile getiren Erdoğan, "Bu yıl inşallah Ramazan Bayramı gelmeden beraberce 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz. Ülkemize ve Muğlamıza en büyük müjdemiz bu olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'yi 21 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle yönetirken, her şehirde olduğu gibi Muğla'ya verdikleri sözleri tutmak için de gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Şairin diliyle ifade edilecek olursa: Yollarda izimiz var, Hak'tan niyazımız var. İkrardan dönmek olmaz, Muğla'ya sözümüz var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, iktidara geldikleri günden bugüne Muğla'ya 122 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını bildirdi. Eğitimde 3 bin 375 yeni derslik kazandırdıklarını, gençlik ve sporda 11 bin 157 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını, 71 spor tesisi inşa ettiklerini belirten Erdoğan, şimdi de Muğla, Bodrum ve Fethiye'ye yeni spor tesisleri, Marmaris'e gençlik merkezi kazandırmak için çalıştıklarını söyledi. Şehirdeki ihtiyaç sahiplerine, yaklaşık 4 milyar lira tutarında kaynakla destek olduklarını, toplam 1291 yataklı 15 hastanenin de aralarında olduğu 40 sağlık tesisi inşa ettiklerini aktaran Erdoğan, 150 yataklı Marmaris Hastanesi'nin de içinde yer aldığı 4 sağlık tesisinin yapımının sürdüğünü dile getirdi.

Muğla'da 3 bin 375 konutun yapımını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 2 bin 303 konutun yapımına devam ettiklerini bildiren Erdoğan, Muğla'da 2021 yazında yaşanan orman yangınlarının ardından 21 köy evi yaparak, hak sahiplerine teslim ettiklerini anlattı. Kentsel dönüşüm kapsamında, Muğla'da 4 bin 455 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, hükümete geldiklerinde şehirde 8 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 25'ine hizmet verildiğini, bugün ise 33 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 94'üne hizmet ulaştırıldığını bildirdi.

"YOL ÇALIŞMALARIMIZI PEYDERPEY TAMAMLAYIP HİZMETE AÇACAĞIZ"

Erdoğan, Muğla'daki 6 millet bahçesi projesinden birini tamamladıklarını, diğerleriyle ilgili çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi. Ulaştırmada 90 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 463 kilometreye çıkardıklarını belirten Erdoğan, Aydın, Muğla, Ortaca, Antalya ve Milas-Bodrum ayrımı Güllük yolunu tamamladıklarını, Seydikemer, Söğüt ve Fethiye-Kalkan yollarında çalıştıklarını söyledi. Bodrum çevre yolu ve Milas Batı çevre yolu projelerinin ön hazırlıklarını yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Şehrimizin pek çok yerinde devam eden yol çalışmalarımızı peyderpey tamamlayıp hizmete açacağız." dedi. Erdoğan, geçen yıl 5,5 milyon yolcu kapasitesine ulaşan Dalaman Havalimanı'nı ve 4 milyon yolcu kapasitesine ulaşan Milas Bodrum Havalimanı'nı yenilediklerini aktardı.

"GEMİLERİMİZ, TARAMA ÇALIŞMALARINA BU HAFTA BAŞLIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ören ve Turgut Reis yat limanlarını, Bodrum ve Güllük iskelelerini şehre kazandırdıklarını belirterek, "Fethiye ve Marmaris Körfezi'nin balçıktan temizlenmesi için gönderdiğimiz iki tarama ve dip temizleme gemisi dün itibarıyla bölgeye ulaştı. Gemilerimiz, tarama çalışmalarına inşallah bu hafta başlıyor." dedi. Erdoğan, Muğla'nın turizm ve tarım potansiyelini artırmak için hayata geçirmeyi planladıklarını, gerek kendilerinin gerek Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'ın pek çok projesi bulunduğunu belirtti.

Muğla'ya 8 baraj, 7 içme suyu tesisi, 20 sulama tesisi, 1 arazi toplulaştırma projesi, 70 taşkın koruma tesisi, 8 gölet ve 10 hidroelektrik santrali kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "İnşa ettiğimiz tesislerle Muğla'nın içme suyunu garanti altına aldık, kalan eksikleri de en kısa sürede tamamlıyoruz. Hizmete sunduğumuz sulama projeleriyle Muğla'da yaklaşık 145 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden 13 sulama tesisimiz tamamlandığında 165 bin dekar mümbit araziyi daha suyla buluşturacağız. Muğla'da toplam 60 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek 5 yeni baraj daha inşa ediyoruz. Şehrimizde 117 bin hektar alanda çalışma yaparak 510 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Arıcılığı geliştirmek ve organik bal üretimini desteklemek için 18 bal ormanı kurduk. Tesis ettiğimiz 91 şehir ormanıyla vatandaşlarımıza rahat nefes alacakları alanlar oluşturduk. Muğlalı çiftçilerimize 34 milyar liralık tarımsal hibe desteği verdik. İstihdamı desteklemek için Muğla'daki işverenlere 6,5 milyar lira tutarında prim teşviki verdik."

9 İLÇEYE DAHA DOĞAL GAZ ARZI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'ya, Menteşe'ye, Yatağan'a, Ula'ya, Kavaklıdere'ye ve Bayır'a doğal gaz arzı sağladıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Ortaca ve Seydikemer'e de doğal gaz arzını sağlamayı planlıyoruz." dedi. Erdoğan, Muğla'ya yapılan hizmetlere ilişkin gösterilen videonun ardından alandakilere "Muğla'ya Cumhur İttifakı belediyeciliği yakışır mı?" diye sordu.

Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarıyla şehri gerçek belediyecilikle buluşturmak istediklerini dile getiren Erdoğan, her partinin ve her adayın kendine göre belediyecilik yapma iddiasında bulunabileceğini ancak bu konuda kimsenin kendileriyle yarışamayacağını söyledi.





Belediyecilikteki 30, hükümetteki 21 yıllık birikimleriyle Muğla'nın emrinde olduklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Muğla'nın her biri diğerinden güzel körfezlerinin temizliğinden altyapı ve büyükşehir kaynaklı imar sorunlarına kadar tüm meselelerinin çözümü için projelerimiz hazır. İşte Muğla'nın körfezlerinin halini görüyorsunuz değil mi? Nasıl koktuğunu görüyorsunuz değil mi? İşte bunu giderecek olan, siz sandıkta yeter ki bize destek verin. Şu anda Cumhurbaşkanı kim, Erdoğan. Hükümet, Cumhur İttifakı. Dolayısıyla yerel yönetimlerde de 31 Mart akşamı inşallah Cumhur İttifakı güven alırsa bizi tutana aşkolsun. Biz de tüm gücümüzle Muğla'yı her bakımdan daha müreffeh, daha güzel, daha huzurlu bir geleceğe hazırlayacağız. Çeyrek asırlık basiretsiz belediyecilik dönemini kapatacağı konusunda ben Muğla'ya güveniyorum. Muğla inşallah sandıkları patlatarak gerçek belediyecilik konusunda bize güvenini ortaya koyacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeyin başının huzur, huzurun ilk şartının da güvenlik olduğuna dikkati çekerek, Muğla'nın bir asır önce işgal yaşamış, ardından milli mücadeleyle istiklalini kazanmış şehir olarak bunun anlamını çok iyi bildiğini ifade etti.

"85 MİLYON VATANDAŞIMIZIN YASTIĞA BAŞINI HUZUR İÇİNDE KOYMASI İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ"

Türkiye'nin 1970'li yıllarda maruz kaldığı ideolojik kavgaların her yer gibi Muğla'yı etkilediğini söyleyen Erdoğan, "Ardından PKK terör örgütüne karşı yürüttüğümüz mücadelede Muğlamız yüzlerce evladını şehit olarak toprağa verdi. Tarih boyunca vatan savunmasında en ön safta yer alan Muğlalı kahramanlarımız bugün de ülke içinde sınırlarımızda ve sınırlarımız ötesinde görev yapıyor. Muğla ve ülke olarak bu kadar fedakarlığı 85 milyon vatandaşımızın her birinin akşam yastığa başını huzur içinde koyması için bu adımları atıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin istikrarını bozmak isteyen emperyalistlerin ilk harekete geçirdikleri araçların terör örgütleri olduğunu belirten Erdoğan, yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele eden ülkenin bu alandaki en önemli strateji değişikliğini kendilerinin yaptığını söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en alçak ihanet girişimi olan 15 Temmuz'un ardından terörle mücadeleyi artık kendi topraklarında değil, terörün kaynağı olan yerlerde yürüteceklerini ilan ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Bunu Gabar'da yaptık mı? Bunu Tendürek'te yaptık mı? Bunu Cudi'de yaptık mı? Bütün bu teröristleri oralarda mağaralara gömdük mü? Yaparsa... Gene yapacağız. Çünkü milletimizin huzuruna kimse kastedemez. Irak ve Suriye'de bunları yaptık. Yola aynı kararlılıkla inşallah devam edeceğiz. Adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Takdim edeceğim, sizlere emanet edeceğim ve inşallah buradan da 31 Mart'a kadar durmadan, usanmadan yola devam edeceğiz. Karasıyla, deniziyle, havasıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Belediye başkan adaylarımızın takdimiyle ara vermeden ve buradan 31 Mart akşamına kadar... Ben size inanıyorum, size güveniyorum. 31 Mart akşamı Muğla'yı özellikle takip edeceğim."

MİTİNGDEN NOTLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ile ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak, vatandaşları selamladı. Mitinge, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci, Fatma Betül Sayan Kaya ve Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'ın kızı AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, AK Parti Muğla milletvekilleri, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat ve partililer katıldı.

Miting alanında, "Bir lider var yanımızda, inandığımız yolda baş koyduk davamıza", "Dere tepe gideriz, kapı kapı gezeriz, yorulmak nedir bilmeyiz" sloganları ile adayların tanıtım afişlerine yer verildi.