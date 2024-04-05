Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçi atamalarını imzaladı

MEÜ Akademik ve İdari Personeli Bayramlaştı

Mersin Üniversitesi'nin (MEÜ) akademik ve idari personeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, törende personelle tek tek bayramlaşarak bayramın birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir gün olduğunu belirtti ve Ramazan Bayramını kutladı.