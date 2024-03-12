Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul edecek ve iftar programına katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul edecek ve iftar programına katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'na ve Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde Güven Mektupları Taktim Töreni'ne katılacak, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej'i, Filipinler Büyükelçisi Henry S.

12.03.2024 02:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'na ve Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde Güven Mektupları Taktim Töreni'ne katılacak, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej'i, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto'yu, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis'i, Burundi Büyükelçisi Didace NTureka ile Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo'yu ayrı ayrı kabul edecek.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle iftar programına katılacak.

(Ankara/13.30/15.00/15.30/16.00/16.30/17.00/17.30/18.59)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler, Sanat, Kültür, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul edecek ve iftar programına katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Nevşehir'de kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 1 yaralı
    03:32 Nevşehir'de kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 1 yaralı

    Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Araç sürücüsü yaralandı. Kaza gece saatlerinde Üstat Necip Fazıl Bulvarı Nar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Onur K., kullandığı 50 ACD 881 plakalı Ford Focus marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, otomobil de çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Yaralı
    03:25 Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Yaralı

    Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Araç sürücüsü yaralandı. Kaza gece saatlerinde Üstat Necip Fazıl Bulvarı Nar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Yaralanan sürücü Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, otomobil de çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
    03:20 Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

    Kocaeli'nin Derince ve Gebze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şahıstan 4'ü tutuklandı. Operasyonda 961 gram sentetik kannabinoid, 5 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

  • Nevşehir'de Asayiş Uygulamasında Kaçan Sürücü Yakalandı
    03:18 Nevşehir'de Asayiş Uygulamasında Kaçan Sürücü Yakalandı

    Nevşehir'de yapılan asayiş uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, uygulama yapan trafik polisine çarparak kaçtı. Ancak polis ekiplerinin takibi sonucu kaçan sürücü yakalandı. Olayda yaralanan polis memuru ise hastanede tedavi altına alındı. Araştırmalar sonucunda alkollü olduğu belirlenen sürücü ile birlikte bir kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Ayında Mazlumlar İçin Dua Edilmesini İstedi
    03:13 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Ayında Mazlumlar İçin Dua Edilmesini İstedi

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldırdığı teravih namazının ardından yaptığı konuşmada, mübarek ramazan günlerinde mazlumlardan, mağdurlardan ve garip gurebadan dua etmemizi istedi. Erbaş, ayrıca ramazan ayının rahmet, mağfiret ve cehennem azabından kurtuluş ayı olduğunu vurgulayarak, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve yaşanması gerektiğini belirtti.

  • İstanbul'daki Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanı kesin korunacak hassas alan ilan edildi
    02:55 İstanbul'daki Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanı kesin korunacak hassas alan ilan edildi

    Cumhurbaşkanı kararıyla Sarıyer ilçesinde bulunan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanı, koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, krokisi, sınır ve koordinatları gösterilen alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

  • İzmir'in Çeşme ve Dikili açıklarında 8'i çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı
    02:53 İzmir'in Çeşme ve Dikili açıklarında 8'i çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir'in Çeşme ve Dikili açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 8'i çocuk toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • Survivor'da mücadele eden Yunus Emre'nin eşi müjdeyi verdi: Hamileyim
    02:26 Survivor'da mücadele eden Yunus Emre'nin eşi müjdeyi verdi: Hamileyim

    TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da yarışmacılar açlık ve özlemle mücadele ederken, Yunus Emre'nin eşi Beria Özden Instagram hesabından hamile olduğunu duyurdu. Ödüllerden yararlanamayan Yunus Emre'nin eşi, bekleyişini ve iletişimsizliği paylaşarak duygularını dile getirdi.

  • Kobra Murat İkinci Kez Ameliyat Olacak
    02:25 Kobra Murat İkinci Kez Ameliyat Olacak

    Kobra Murat, mübarek Ramazan ayının ilk gününde ikinci kez ameliyat olacağını duyurdu. Şarkıcı, sevenlerinden helallik ve dua beklediğini söyledi. İki ay önce bağırsak çatlaması ameliyatı olan Murat, torbaları aldırmak için tekrar ameliyat olacak.

  • Taksiratlı Şekibe Oyunu Gebze Kültür Merkezi'nde sahnelendi
    02:25 Taksiratlı Şekibe Oyunu Gebze Kültür Merkezi'nde sahnelendi

    Selviye Hürriyet, Yusuf Emini ve Arif Lila'nın oynadığı tiyatro oyunu Şekibe, İstanbul Türkçesi ve Rumeli Türkçesi kullanılarak komedi türünde sahnelendi. Oyunun ilk durağı Gebze Kültür Merkezi oldu. İlk tesettürlü kadın tiyatro oyuncusu Yusuf Emini ve Selviye Hürriyet, başrolü paylaştı.


00:21 Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkarıldı Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı
00:16 Fernando Santos’tan maç sonuna damga vuran sözler: Üzerimde baskı hissetmiyorum Fernando Santos'tan maç sonuna damga vuran sözler: Üzerimde baskı hissetmiyorum
23:37 Fransız gazetesi Liberation, skandal bir karikatürle Gazzelilerle dalga geçti Fransız gazetesi Liberation, skandal bir karikatürle Gazzelilerle dalga geçti
22:23 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı
21:46 Tırın altında kalarak hayatını kaybeden ailenin iftara gittiği ortaya çıktı Tırın altında kalarak hayatını kaybeden ailenin iftara gittiği ortaya çıktı
23:32 Kocaeli’de trafoda çıkan yangın elektrik kablolarını patlattı, 10 sokak karanlığa gömüldü Kocaeli'de trafoda çıkan yangın elektrik kablolarını patlattı, 10 sokak karanlığa gömüldü
23:16 Beşiktaş, Fernando Santos ile 10 maçta 6 kez gol atamadı Beşiktaş, Fernando Santos ile 10 maçta 6 kez gol atamadı
22:25 Kara Kartal ağır yaralı Beşiktaş, Gaziantep FK’ye deplasmanda 2-0 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 yenildi
22:23 Eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü, sonrasında intihar etti Eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü, sonrasında intihar etti
22:14 Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Al-Musrati sakatlandı Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Al-Musrati sakatlandı
21:59 Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla yiyecek çaldı Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla yiyecek çaldı
21:12 Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum?
20:10 İstanbul Bakırköy’de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
19:59 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye’nin İHA’lara ihtiyacı yok DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye'nin İHA'lara ihtiyacı yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 03:37:07. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul edecek ve iftar programına katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement