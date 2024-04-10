Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü.
Türkiye ve Cezayir ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, İsrail ile Filistin arasında kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil çözüm için Türkiye'nin Cezayir ile müşterek gayretlerini artırmaya hazır olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun, görüşmede, karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
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