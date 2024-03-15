Erdoğan, CHP\'yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak

CHP İl Başkanlığı'nda çekildiği ortaya çıkan para sayma görüntüleri Türkiye gündeminden düşmezken Van mitingine çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan da muhalefeti bu video üzerinden sert şekilde eleştirdi. Erdoğan, "İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Milletimiz bu sinsi oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Van mitingindeki açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Öncelikle dün Hakkari'den dönerken yolda geçirdiği trafik kazasında vefat eden AK Parti Van İl Yönetim Kurulu üyemiz Bilal Eryiğit kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bilal kardeşimizin ailesine, yakınlarına ve Van İl Teşkilatı'mıza başsağlığı diliyorum. İpek Yolu'nun hiç sönmeyen kutup yıldızı, fizanda olsak bile gönlümüz Van'a düşer. İyi gününüzde, kötü gününüzde hep yanınızda olduk. Mayıs seçimlerinde yüzde 38,5'luk oy oranı için sizlere teşekkür ediyorum.
CHP ve adayını getirip sizlere dayattılar. Sizlerin kapının önünden geçirmeyeceğiniz isimleri, iradenize ipotek koyarak Meclis'e taşıdılar. Hatta Cumhurbaşkanı yapmak istediler. Van'ı da bu oyuna alet etmek istediler. İşte bu Van'ı götürüp tek parti faşizminin temsilcisi CHP ve onun kifayetsiz yöneticilerine kurban ettiler. Bugün yine aynı oyunu sahneleme peşindeler. Gözden kaçırmaya çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini bir kez daha satılığa çıkardılar.
İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak çağırarak, yalan söyleyerek kimse kendisini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır. Musibet, kimi zaman darbeler, kimi zaman ekonomik krizler, kimi zaman terör ve eylemleri olarak karşımıza çıktı. Kirli iç ve dış pazarlıklar bunlara eşlik etti. Şimdi de aynı tabloyla karşı karşıyayız. Hepsinin de ipleri aynı ellerde toplanır. Son 2 asırdır biz bu oyuna çok tanık olduk. Bu vatan toprağını bile bize çok gördüler. Ülkemizi bölmek için sürekli uğraştılar. Bu çabalarına içeride maşa bulmakta da zorlanmadılar. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir.
Herkes kendi ihtirasının peşindedir. DEM dediğiniz partide kimin iradesi kimin elinde belli değil. Bu yapının gerçek anlamda siyasi partinin, ülkenin, milletin hayatını değiştirecek bir projesini gayretini gördünüz mü? Bu yapının tek misyonu ülkenin aleyhine ne varsa ona destek vermektir. Türkiye'de ülkenin ve milletin güvenliği, refahı için çabalayan, ter döken sadece biz varız. Cumhur İttifakı, bunun için saldırıların hedefindeydi. Ama biz milli irade işportacılarına eyvallah demeyiz.
Seçime az kaldı, bunun için gece gündüz çok çalışacağız. Her bir şehrimiz ve insanımız bu eserlerden ve hizmetlerden payına düşeni almıştır. Van'a son 21 yılda güncel rakamlarla 168 milyar TL kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 9 bin 974 yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 8 bin 300 kapasiteli yüksek öğretim yurt binaları açtık. 74 spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta bin 562 yataklı 19 hastanenin de aralarında bulunduğu 104 sağlık tesisi inşa ettik. TOKİ vasıtasıyla 25 736 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. İktidara geldiğimizde il sınırları içinde 2 atık su arıtma tesisi varken bugün 8 atık su arıtma tesisiyle hizmet veriyoruz. Ulaştırmada 36 km'den devraldığımız Van'ın bölünmüş yol uzunluğunu 597 km'ye çıkardık."
Son Dakika › Güncel › Erdoğan, CHP'yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak - Son Dakika
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